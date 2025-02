So beljakovinski izdelki res koristni ali nam lahko celo škodijo?

V trgovinah na policah vse pogosteje srečujemo beljakovinske izdelke, ali povsem nove ali pa beljakovinske različice že obstoječih izdelkov. Ob hitrem tempu življenja, ki vpliva tudi na naše nakupovalne navade, nas oznake z visoko vsebnostjo beljakovin hitro pritegnejo. Mnogi ob nakupu takšnih izdelkov občutijo olajšanje, saj verjamejo, da s tem prispevajo k svojemu zdravju. Pa je to res? V nadaljevanju razkrivamo vse, kar morate vedeti o beljakovinskih izdelkih, in tudi, kako jih lahko nadomestite z naravnimi sestavinami.

Beljakovinski izdelki so lahko priročen način za povečanje vnosa beljakovin, še posebej pri športnikih in ljudeh s povečanim prehranskim vnosom. Če vsebujejo kakovostne sestavine in minimalno predelane dodatke, so lahko koristni, vendar pa so mnogi močno predelani ter polni umetnih sladil, konzervansov in stabilizatorjev. Pomembno, da jih zato uživamo zmerno in prednost dajemo naravnim virom beljakovin, ki poleg beljakovin zagotavljajo tudi vitamine, minerale in vlaknine.

Veliko izdelkov z napisi, ki poudarjajo beljakovine, je predelanih, zato niso vedno najboljša izbira. Napisi na embalaži so pogosto marketinška strategija, ki pritegne kupce, a ne odraža nujno dejanske prehranske vrednosti izdelka. Čeprav so beljakovine pomembne za delovanje telesa, niso edino makrohranilo, ki ga potrebujemo.

Za pridobivanje beljakovin izberite naravne vire. Foto: Shutterstock

Pri izdelavi "bolj zdravih" različic izdelkov se sladkor pogosto nadomesti z umetnimi sladili, dodajo se izolirani beljakovinski praški, za boljšo teksturo in okus pa še konzervansi in stabilizatorji. Raziskave so pokazale, da imajo številni beljakovinski izdelki spremenjeno vsebnost sladkorjev, maščob in ogljikovih hidratov, kar pomeni, da niso nujno boljša izbira. Ključnega pomena je, da ne zaupamo embalaži na prvi pogled, temveč preverimo celotno sestavo izdelka in skrbimo za uravnoteženo prehrano.

Vzemite si čas in preverite sestavo izdelka. Foto: Shutterstock

Kako prepoznati dober ali slab beljakovinski izdelek? Ne pozabite na deklaracije.

Danes je na trgu pestra izbira, police so polne izdelkov, ki nas zaradi prenasičenosti pogosto postavijo pred dilemo: kateri izdelek je dejansko dobra izbira? Ključ do odgovora se skriva v natančnem branju deklaracij. Kakovosten beljakovinski izdelek naj bi vseboval čim manj sestavin, ki jih tudi prepoznamo in razumemo. Res je, da takšno nakupovanje zahteva nekaj predznanja. Popoldneve bi verjetno raje preživljali kjerkoli drugje kot v trgovini ob analiziranju drobnega tiska, a če želimo dobro poskrbeti za svoje telo, sta osnovna izobrazba in malenkost več časa ključna.

Najpogostejši pokazatelji, da izdelek ni najboljša izbira:

dolga sestavinska lista s številnimi aditivi, umetnimi sladili, stabilizatorji in konzervansi,

visoka vsebnost sladkorja ali nasičenih maščob, ki pogosto presegajo priporočene vrednosti,

beljakovinski izolati kot primarni vir beljakovin, ki so močno predelani in lahko izgubijo določene hranilne vrednosti.

Dober beljakovinski izdelek vsebuje preproste sestavine, brez nepotrebnih dodatkov in s kakovostnimi viri beljakovin, kot so sirotka, jajčni beljak ali rastlinski proteini (grah, soja, riž).

Dober beljakovinski izdelek vsebuje preproste sestavine. Foto: Shutterstock

Beljakovinske ploščice včasih niso najboljša izbira

Beljakovinske ploščice so zaradi priročnosti in preproste dostopnosti izjemno priljubljene, kar ne pomeni, da so vedno prava izbira. Trg je preplavljen z različnimi znamkami, okusi in strukturami, zato je pomembno, da znamo razbrati hranljivost izdelka. Veliko beljakovinskih ploščic oziroma čokolad sicer vsebuje ogromno beljakovin, a hkrati tudi dodane sladkorje, umetna sladila, nasičene maščobe in palmovo olje, kar zmanjšuje njihovo prehransko vrednost.

Če želite poseči po hranljivem prigrizku, je najbolje, da si ga pripravite kar sami. Beljakovinske ploščice si lahko izdelate v lastni kuhinji, pri pripravi pa lahko uporabite bogate sestavine, kot so oreščki, ovseni kosmiči, med, arašidovo maslo, ali pa dodate nekaj beljakovin rastlinskega izvora.

Ne zamenjajte glavnega obroka za beljakovinsko ploščico. Foto: Shutterstock

Kaj pa priljubljeni beljakovinski pudingi?

Beljakovinski pudingi so postali pravi hit, saj obljubljajo kremasto teksturo in visoko vsebnost beljakovin. Sliši se prepričljivo, a je kljub temu treba biti previden pri njihovi sestavi. Večina jih vsebuje umetna sladila, predelana rastlinska olja ter gostila, ki izboljšajo okus in teksturo, a niso nujno najboljša izbira za vsakodnevno prehrano, ki bi morala biti zdrava in uravnotežena. Tudi beljakovinski puding lahko zamenjate z domačo različico, ki jo pripravite iz skyra, kakava in medu. Tako boste dobili beljakovinsko bogat obrok brez nepotrebnih umetnih sestavin.

Proteinski puding si lahko pripravite tudi sami doma. Foto: Shutterstock

Strokovnjaki opozarjajo na zmernost

Nutricionisti in prehranski strokovnjaki opozarjajo, da se pri izbiri beljakovinskih izdelkov pogosto osredotočamo samo na vsebnost beljakovin, pri tem pa zanemarimo celotno hranilno sestavo. Prehrana, bogata z naravnimi viri beljakovin, je dolgoročno boljša izbira kot predelani izdelki, saj poleg beljakovin zagotavlja vlaknine, vitamine in minerale. Čezmerno uživanje izoliranih beljakovin iz praškov in predelanih izdelkov lahko dolgoročno obremeni jetra in ledvice, zato je pomembno, da se držimo priporočenih dnevnih količin beljakovin in jih uživamo iz uravnoteženih virov.

Prehrana naj bo bogata z naravnimi viri beljakovin. Foto: Shutterstock

Koliko beljakovin bi morali zaužiti dnevno?

Priporočena dnevna količina beljakovin je odvisna od posameznika in stopnje telesne aktivnosti. Na splošno bi morali zaužiti:

redko aktivni posamezniki približno 0,8 grama beljakovin na kilogram telesne mase,

zmerno aktivni posamezniki od 1,2 do 1,5 grama na kilogram telesne mase,

športniki in aktivni posamezniki od 1,6 do 2,2 grama na kilogram telesne mase.

Presežek beljakovin se ne skladišči kot beljakovina, temveč se lahko pretvori v energijo ali shranjuje kot maščoba, zato je ključno, da jih uživamo v skladu s svojimi potrebami.

Presežek beljakovin se lahko shranjuje kot maščoba. Foto: Shutterstock

Kako nadomestiti beljakovinske izdelke z nepredelano hrano?

Namesto industrijsko predelanih beljakovinskih izdelkov lahko beljakovine na zdrav način pridobimo iz naravnih virov, kot so jajca, mlečni izdelki, pusto meso, ribe, stročnice, oreščki in semena. Pri tem pa moramo še vedno brati deklaracije, saj se včasih enaki izdelki po sestavi povsem razlikujejo, kar velja predvsem za mlečne izdelke.

Uravnoteženi obroki so ključ do uspeha. Foto: Shutterstock

Oglejte si še: