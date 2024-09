Kako brati deklaracije na živilih in na kaj moramo biti pozorni?

Ali pozornost v trgovini namenite tudi branju deklaracij? Če je vaš odgovor ne, je čas, da to spremenite. V današnjem svetu smo obkroženi s predelanimi izdelki, ki vsebujejo snovi, ki na naše zdravje prav nič pozitivno ne vplivajo. Marsikateri izmed teh na prvi pogled ni videti škodljivo, mogoče celo zdravo, ampak hranilne vrednosti razkrijejo obratno. Zdravje imamo le eno in prehrana ima nanj velik vpliv, zato v nadaljevanju razkrivamo vodnik, ki vam bo pomagal pri razumevanju deklaracij, ki jih najdete na embalaži živil.

Zavedamo se, da marsikomu branje na embalaži predstavlja težave, saj ne razume količin hranilnih vrednosti, ki so napisane. To je povsem razumljivo, saj ni vsak strokovnjak za prehrano, a je vseeno pomembno, da razumemo osnove. Če boste razumeli, kaj vaše telo potrebuje, česa ni priporočljivo vnašati vanj, kakšni so maksimumi in minimumi snovi v izdelku in kako le-te vplivajo na zdravje, boste izjemno pripomogli k svojemu zdravju.

Kje najdemo deklaracije s hranilnimi vrednostmi?

Deklaracije s hranilnimi vrednostmi je običajno navedena na embalaži izdelka, najpogosteje v obliki pregledne razpredelnice. Na večjih embalažah je ta razpredelnica jasno označena na zadnji ali stranski strani izdelka, medtem ko je pri manjših embalažah lahko hranilna vrednost navedena kot del besedila. V tem primeru so ključni podatki (kot so na primer količina maščob, sladkorja, soli in drugo) pogosto poudarjeni z odebeljenim tiskom, da jih lažje opazimo.

Koristno je tudi vedeti, da so številne države uvedle dodatne označbe, kot so barvne lestvice ali posebni simboli (na primer zeleno, rumeno, rdeče), ki hitro povedo, ali je izdelek glede vsebnosti določenih hranil zdrava izbira ali ne.

Foto: Shutterstock

Kaj pa izdelki, ki ne vsebujejo embalaže?

Živila, kot so sadje, zelenjava, kruh, meso iz mesnice in druga sveža živila, pogosto nimajo napisanie deklaracije s hranilnimi vrednostmi, ker so prodana brez embalaže. Kljub temu pa je dostop do teh informacij še vedno mogoč in hkrati hiter.

Uporabite spletne vire: Obstaja veliko zanesljivih spletnih strani, ki nudijo informacije o hranilnih vrednostih surovih živil, kot so nacionalne baze podatkov ali prehranski vodiči.

Uporabite mobilne aplikacije: Ena izmed priljubljenih rešitev so aplikacije, kot je na primer Lifesum, MyFitnessPal in Yazio, ki vam omogočajo spremljanje vnosa kalorij in drugih hranil. Preprosto vnesete ime živila in aplikacija vam bo prikazala podrobne hranilne vrednosti, ki temeljijo na standardnih količinah.

Foto: Shutterstock

Ključna komponenta, na katero moramo biti najbolj pozorni, so maščobe

Skupna maščoba (Fat)

Na deklaracijah je pogosto naveden podatek o skupni količini maščobe, običajno izražen v gramih na 100 gramov izdelka. Priporočena dnevna količina za odraslo osebo je okoli 70 gramov maščob na dan. Pri tem se je priporočljivo izogibati izdelkom, ki vsebujejo več kot 17,5 grama maščob na 100 gramov, saj veljajo za visoko maščobna živila.

Nasičene maščobe ("Saturated Fat")

Nasičene maščobe so lahko za naše zdravje škodljive, zato jih je treba še posebej spremljati.

Dnevni maksimum: priporočljivo je, da nasičene maščobe ne presegajo 20 gramov na dan za odraslo osebo.

Živila z več kot petimi grami nasičenih maščob na 100 gramov veljajo za visoko nasičena in jih moramo omejiti.

Nenasičene maščobe ("Unsaturated Fat")

Takšne maščobe so lahko za naše zdravje celo koristne.

Če v razpredelnici s hranilnimi vrednostmi najdemo podatke o nenasičenih maščobah, je dobro, da so višje vrednosti, saj pomagajo pri zniževanju škodljivega holesterola.

Transmaščobe ("Trans Fat")

Transmaščobe veljajo za izredno škodljive in jih moramo čim bolj omejiti, saj povečujejo tveganje za bolezni srca.

Dnevni maksimum: manj kot 2 g na dan. Foto: Shutterstock

Preostali pomembni podatki

Sladkor ("Sugars")

Visoka vsebnost sladkorja prispeva k povečanju telesne teže in povečuje tveganje za sladkorno bolezen ter druge kronične bolezni. Dnevna količina vnesenega sladkorja ne sme presegati 30 gramov prostega sladkorja na dan za odraslo osebo.

Izdelki z več kot 22,5 grama sladkorja na 100 gramov veljajo za zelo sladke in jih je treba uživati zmerno.

Sol ("Salt")

Prekomerno uživanje soli povečuje tveganje za visok krvni tlak, kar vodi do srčno-žilnih bolezni. Priporočljivo je, da ne zaužijemo več kot 6 gramov soli na dan.

Tisti izdelki, ki vsebujejo več kot 1,5 grama soli na 100 gramov, veljajo za zelo slane in niso najboljša izbira.

Vlaknine ("Fiber")

Večja vsebnost vlaknin pomaga pri prebavi in prispeva k zdravju črevesja. Pridobimo jih lahko s hrano, ki je bogata z vlakninami in pripomore k izboljšanju našega zdravja. Priporočljivo je zaužiti med 25 in 30 gramov vlaknin na dan. Ko boste na etiketi izdelka zasledili vsebnost 6 gramov vlaknin na 100 gramov, velja ta izdelek za dober vir le-teh.

Primer hranilnih vrednosti za izdelek, ki je dober za zdravje: Maščobe 3 g ali manj na 100 g Nasičene maščobe 1,5 g ali manj na 100 g Sladkorji 5 g ali manj na 100 g Sol 0,3 g ali manj na 100 g

Foto: Shutterstock

Primer hranilnih vrednosti za izdelek, ki slabo vpliva na zdravje Maščobe 17,5 g ali več na 100 g Nasičene maščobe 5 g ali več na 100 g Sladkorji 22,5 g ali več na 100 g Sol 1,5 g ali več na 100 g

Foto: Shutterstock

