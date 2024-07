Gaja Prestor nam je razkrila svoj dnevni jedilnik #foto

Ob hitrem tempu in natrpanem urniku se zdrav življenjski slog pogosto zdi kot zahtevna naloga. O tem, kako ji uspeva kljub napornem ritmu slediti zdravemu življenjskemu slogu, smo se pogovarjali z Gajo Prestor, ki svojim dnevom daje smisel tudi skozi hrano, ki jo pripravlja v svoji kuhinji. "Vedno imamo izbiro, da se prehranjujemo bolj zdravo," pravi Gaja, ki nam je zaupala, kako je videti njen jedilnik, kako ohranja zdrav slog življenja, katera je njena najljubša pregreha in še marsikaj.

Zdrav slog življenja je pomemben za vsakogar, saj izboljša naše počutje in nas napolni z energijo. Pomembno je, da najdemo ravnovesje in da znamo prisluhniti svojemu telesu. Za vzor pri tem so nam lahko mnogi zvezdniki, vplivneži, znanci, prijatelji, družinski člani ... Za vzgled si lahko vzamemo tudi glasbenico, umetnico in vplivnico Gajo Prestor, ki svoje telo posluša in ga poskuša ohranjati kar se da zdravega. Skrbi za zdravo prehranjevanje in treninge, ki jih velikokrat opravi v fitnesu. Zasluženo pa si občasno privošči tudi kaj malo manj zdravega. Tudi to je del življenja in vsak bi se moral kdaj pregrešiti.

Foto: Gaja Prestor

Kateri je vaš najljubši obrok v dnevu in zakaj?

Če bi mi to vprašanje zastavili pred letom dni, bi zagotovo odgovorila zajtrk. Trenutno pa se zares težko odločim. V dnevu imam vedno en večji obrok – ta je ponavadi po treningu v opoldanskem času. Zanj si vzamem največ časa in v njem najbolj uživam. Tako da bi tokrat odgovorila, da je moj najljubši obrok kosilo. V procesu kuhanja sem lahko ustvarjalna, rada sestavljam barvne in raznolike krožnike.

Foto: Gaja Prestor

Ali načrtujete obroke vnaprej in koliko časa vam to vzame?

Kadar vem, da bom na poti ali da bom imela naporen dan, obroke vedno načrtujem vnaprej oz. se pozanimam, kaj ponujajo restavracije, kamor bi šla jest. Ker sem trenutno na dieti brez glutena in mlečnih izdelkov, moram še toliko bolj paziti na to, kaj jem, zato mi je trenutno najlažje, da si obroke pripravljam sama, ker le tako točno vem, kaj vsebujejo in kako so pripravljeni. Priprave obrokov mi ne vzamejo veliko časa, ker si delo vedno minimaliziram in prilagodim.

Foto: Gaja Prestor Foto: Gaja Prestor

Kako vam uspeva slediti zdravemu slogu življenja ob pestrem dnevnem urniku?

To je gotovo izziv, ampak vse je odvisno od tega, kaj so tvoje prioritete. Vedno imamo izbiro, da jemo bolj zdravo in premišljeno. Čeprav je to bolj zapleteno, je vredno. Tudi sama se kdaj pa kdaj pregrešim in ne jem čisto "po pravilih", se pa trudim, da vsaj v večini svojemu telesu dajem tisto, kar je najboljše zanj. Zadnje leto se res izredno posvečam svojemu zdravju in temu, kako živila vplivajo na moje počutje, tako fizično kot psihično. In opažam, da je zares vredno.

Foto: Gaja Prestor

Foto: Gaja Prestor

Foto: Gaja Prestor

Nam lahko opišete, kaj vse pojeste v enem dnevu?

Odkar dopoldne treniram, so moji zajtrki zelo enolični oziroma nič posebnega. Nekaj, kar mi na hitro da energijo. Najraje imam popečen brezglutenski toast z arašidovim maslom in banano ali marmelado. V zimskem času pa imam zelo rada ovsene kaše na različne načine.

Foto: Gaja Prestor

Kosilo je ponavadi večje oziroma topel obrok. To so običajno različne sklede s piščancem in rižem, rezanci z zelenjavo, solate. Včasih pa si za kosilo zaželim avokado na toastu z jajcem. Večerje so raznolike, na primer proteinski pudingi s sadjem, različne juhe (obožujem ramen), solate ali pa kaj drugega.

Foto: Gaja Prestor Pregrešim pa se najraje s pico in sladoledom.

Foto: Gaja Prestor

