Oven

Dan boste izpolnili z vedrimi in raznovrstnimi aktivnostmi. Izzivalni dogodki vas bodo polnili z nervozo, zmanjšali bodo vašo odpornost na stres, a če se boste dovolj dobro angažirali in boste hkrati vpeljali redno telovadbo, se boste izognili večjim težavam. Če kadite, prenehajte! To boste izpeljali lažje, kot mislite.

Bik

Vaše družabno življenje bo pestro in bogato. Ljudje, ki jih osebno ne poznate, a jih poznajo vaši prijatelji, vam bodo prihajali nasproti. Prepričali se boste, da obstajajo situacije, v katerih je učinkovitejše poznati kot imeti. Včlanite se v družabne skupine. Poleg izboljšanja kakovosti prostega časa bo to pripomoglo tudi k vašemu družabnemu in kariernemu statusu.

Dvojčka

Preteklo obdobje so zaznamovale določene napetosti v odnosu s partnerjem. Dobra novica je ta, da ste lahko srečni, če je odnos preživel in ni prišlo do prekinitve ali ločitve. V naslednjem obdobju bo odnos s partnerjem veliko boljši, samski pa lahko računate na novo ljubezen. Vse, kar je bilo slabo, je že za vami.

Rak

Danes se boste posvečali družini. Kljub nerazumevanju in nejasnostim vam bodo družinski člani poskušali ugoditi in vas poslušati. Starejši član družine bo potreboval vašo pomoč, skrb in pozornost. Dali boste vse od sebe. Otroke skušajte voditi z nasveti in jim pokažite, kako naj sami naredijo tisto, kar se od njih pričakuje.

Lev

Po vsej verjetnosti vam bo danes všeč nekdo, ki se ne bo zmenil za vas in vas bo morda na nek način tudi ignoriral. V kolikor ste samski in boste imeli razlog za borbo, bodite vztrajni. Kajti kmalu bodo stvari veliko boljše, vi pa na pragu nove ljubezni. Poročeni nimate kaj skrbeti. Vse bo dobro.

Devica

Prijatelji bodo zelo pomembni, še posebej, ko bo prišlo do nesporazuma v družini. Najboljši prijatelj vas bo popolnoma razumel. Ta čas z njim bo za vas zelo dragocen. Spila bosta kavo in se pogovorila o dnevnih dogodkih. Proti koncu dneva pa se boste umirili in vaše življenje se bo postopoma vrnilo v običajne tire.

Tehtnica

Dan bo zaznamovala spremenljivost, saj boste menjali svoj fokus in se osredotočali zdaj na lastne interese in cilje, zdaj na druge in na njihove težave. Precej se boste posvečali tudi svojim osebnim vprašanjem in obeta se vam celo, da boste našli nekatere pomembne odgovore. Bližnji vas ne bodo najbolje razumeli.

Škorpijon

Znašli se boste v časovni stiski, vendar se ne boste pripravljeni prav ničemur odreči. Najbolj vas bo gnal občutek dolžnosti, pa tudi vaše osebne ambicije bodo poudarjene. Morda prav zato ne boste imeli prav veliko od današnjega dneva, boste pa kljub temu zadovoljni in prijetno utrujeni.

Strelec

Imate močno intuicijo in natanko veste, kako bi lahko rešili vse spore, ki jih trenutno doživljate v ljubezenskem razmerju. Globoko v sebi veste, kakšna je vaša pot in zaradi tega ste v prednosti. Ne pretiravajte, ne razsipavajte z energijo in dovolite si, da boste s skupnimi močmi dosegli želene stvari.

Kozorog

Danes si boste privoščili malo luksuza in to brez vsake slabe vesti. Če načrtujete večje nakupe, se držite znotraj načrtovanih finančnih okvirjev. V kolikor pa razmišljate o prodaji ali oddaji nepremičnine, se pozanimajte, kako to učinkovito storiti in krenite v akcijo. Lahko bi kar precej zaslužili.

Vodnar

Tudi danes bodo odnosi doma in z bližnjimi zelo dobri. Konflikti niso vidni. Počutje bo zmerno, res pa je da boste morda malce bolj leni. Če vas je včerajšnji večer izmučil, je prav, da si vzamete čas zase. Spočijte se, saj so pred vami novi in naporni izzivi. Večer bo minil zelo mirno, morda celo mirnejše kot običajno.

Ribi

V domačem okolju bo lahko danes prišlo do preobratov in konfliktov. Pazite na svoje besede, saj bi z njimi lahko prizadeli bližnje. Tega si prav gotovo ne želite, mar ne? Predolgo ste čakali na skupno druženje, da bi sedaj ustvarjali slabo vzdušje med družinskimi člani. Zdravje vam bo bolj naklonjeno.