Spremenite način kupovanja hrane

Brezglavo nakupovanje je najslabše, posledica so nezdravi obroki in višji stroški. Ste se tudi vi znašli v položaju, ko ste lačni in s tem zelo drugačni? Vse, kar vam je bilo tisti trenutek pomembno, je to, da nekaj pojeste, zato ste v glavi iskali ideje, ki so se prepletale med zdravimi in nezdravimi. Ker imamo ljudje v mislih, da nas nezdrava živila bolj nasitijo, se v takšnih situacijah zelo hitro odločimo zanjo. Še posebej takrat, ko so ob nas otroci ali pa partner, ki našo odločitev še dodatno podprejo, in slaba vest je že pol manjša. No, vse to je razumljivo, kdaj si je treba privoščiti nekaj pregrehe, a poskrbite za ravnovesje. Poleg tega pa boste veliko prihranili, če si boste v začetku tedna napisali jedilnik za vse dni, da bo vaš nakup vseboval točno to, kar potrebujete.

Oddelku s sadjem in zelenjavo posvetite največ časa. Foto: Shutterstock

Držite se pravila glede sestave krožnika

Pomembno je, da so naši obroki uravnoteženi, a vseeno naj bo na krožniku vsaj četrtina beljakovin, to so lahko na primer piščanec, puran, tofu, divji losos in drugo. Druga četrtina naj bodo kompleksni ogljikovi hidrati, na primer rjavi riž, kvinoja, sladek krompir ali ajdova kaša. Preostala polovica pa naj bo pisana zelenjava. Poskusite imeti na krožniku vsaj štiri vrste zelenjave, saj bo to pripomoglo k vnosu raznolikih hranil, ki hranijo vaš mikrobiom.

Držite se pravila o sestavi krožnika. Foto: Shutterstock

Hidracija je pomembna za vse

Verjetno smo že dovoljkrat omenili, kakšen pomen ima zadostna tekočina vode v telesu. To se občuti pri počutju, koži, kilogramih oziroma na celem telesu. Smiselno je omeniti tudi to, da ljudje žejo velikokrat zamenjamo za lakoto, kar lahko vodi v vnos nepotrebne hrane in posledične pridobitve teže. Strokovnjaki pravijo, da bi človek na dan moral zaužiti vsaj od šest do osem kozarcev vode. Ste eni izmed tistih, ki vam voda ni všeč? Dodajte ji sadje ali zelenjavo, za sijaj na koži lahko dodate tudi chia semena in za sladkobo žličko medu. Izogibajte se umetnim sokovom, pa tudi naravnim v prevelikih merah, saj vsebujejo veliko sladkorja, ki pa ni vedno najboljše za telo. Skuhate si lahko tudi čaj, ki ga ohladite in pijete kot osvežilno poletno pijačo.

Poskrbite za hidracijo, tudi med telesno dejavnostjo. Foto: Shutterstock

Družbena omrežja izkoristite v dobro

Velikokrat imamo o družbenih omrežjih precej negativno mnenje, ker predstavljajo marsikatero past oziroma nevarnost. Vse to je res, ampak ne vedno, saj lahko služijo kot zelo dober vir za ideje zdravih obrokov. Kadarkoli ste brez idej, kaj zdravega bi kuhali, lahko vedno odprete denimo Instagram ali Tiktok in najdete koristne informacije. In pa še en nasvet, ko vidite kakšen obrok, ki pritegne vaše oči, naredite posnetek zaslona, ustvarite mapo zdravih obrokov in vanj shranite fotografijo. Tako boste imeli vse obroke na enem mestu in vaša glava ne bo nikoli več brez idej.

Ena sama jed skozi cel teden ... dolgočasno, kajne?

Veliko ljudi se sooči s problemom, da v kuhinji veliko časa preživi vsak dan, kar pa je težko, še posebej ob delu in preostalih obveznostih. Rešitev je, da skuhate eno jed in jo jeste cel teden. A nastane težava, ker veliko ljudi ne more uživati istega obroka več dni zapored. Rešitev je preprosta, veliko stvari si še vedno lahko pripravite vnaprej. Skuhajte kvinojo in jo dodajajte k jedem. Tudi zelenjavo lahko pripravite in jo dodate v različne obroke, na primer v solato, v juho, lahko jo dodate k beljakovinam ali pa jo jeste samo. Ključ do uspeha je načrtovanje, zato svoj čas pametno razporedite.

Zelenjavo lahko pripravite vnaprej. Foto: Shutterstock

Izločite nepotrebne kalorije

Dobro je nekaj zanimanja nameniti tudi kalorijam, ki jih vsebuje neko živilo. S tem boste spoznali, koliko približno vnesete v svoje telo, koliko porabite in katere so tiste nepotrebne kalorije. Tukaj se lahko poglobimo v na primer olje ali maslo. Ko boste preverili, koliko kalorij vsebuje žlica olja, boste presenečeni. Potem se vprašajte, koliko teh dodate v ponev, ko pečete piščanca ali pa jajca. No, ali to resnično potrebujete? Vsekakor ne v takšnih količinah, poleg tega lahko to maščobo nadomestite z drugimi, bolj zdravimi živili. Večino obrokov, tudi jajca, lahko pripravite brez olja, zato vsekakor razmislite o tem, posebej če se boste lotili izgubljanja telesne teže.

Izogibajte se prekomerni uporabi olja. Foto: Shutterstock

