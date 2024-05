Naslednjič, ko boste žejni, se spomnite na kokosovo vodo. Je prozorne barve in se loči od kokosovega mleka. Ta trendovska pijača, ki je znana že po vsem svetu, je polna vitaminov in mineralov. Je ena izmed pijač, ki dosega lepo ravnovesje med zdravjem in okusnostjo. Prav tako pomaga pri hidraciji, zato jo je priporočljivo vključevati tudi v smutije in ostale obroke. Kokosova voda je sladka in hranilna, vendar ima nizko vsebnost kalorij.

Zagotavlja hidracijo

Zaradi svoje sestave bo kokosova voda poskrbela za vašo hidracijo. Sestavlja jo kar 95 procentov vode, zato jo uvrščamo v najboljše vire hidracije. Ko postanete žejni ali pa vam primanjkuje energije, je kokosova voda odlična izbira. Preprečite dehidracijo, ko izgubljate tekočino iz svojega telesa zaradi dnevnih aktivnosti. Ta magičen napitek je odličen, vendar ob njem ne pozabite na vodo, ki je za vaše telo pomembnejša.

Pomaga pri vzdrževanju ali izgubi telesne teže

Kokosova voda velja za zdravo alternativo okusne pijače. Vsebuje zelo malo kalorij in maščob v primerjavi z ostalimi sladkimi sokovi, smutiji in ostalimi pijačami. Pozitivni učinek je tudi ta, da zmanjšuje nepotrebno lakoto, ponavadi tisto v večernih urah, ko imamo potrebo po prigrizkih. Študije kažejo, da lahko kokosova voda pospeši presnovo. Bodite pozorni na to, da so vaši obroki uravnoteženi in kokosova voda je lahko le del tega.

Kokosova voda bo nadomestila vse sokove. Foto: Shutterstock

Vsebuje veliko hranil in antioksidantov

Po podatkih ameriškega ministrstva za kmetijstvo je kokosova voda odličen vir ključnih hranil in antioksidantov, ki vam pomagajo vzdrževati splošno zdravo prehrano. V skodelici kokosove vode lahko namreč najdete aminokisline, protimikrobne peptide, ogljikove hidrate, encime, elektrolite, vitamin C in antioksidante.

Poskrbi za obnovitev elektrolitov po vadbi

Pogosto jo uporabljamo tudi kot pijačo po vadbi, saj nadomesti elektrolite, ki jih izgubimo med telesno aktivnostjo. Ko se potimo in aktiviramo mišice, naše telo poveča potrebo po elektrolitih. Kokosova voda vsebuje določene elktrolite, ki lahko pomagajo pri vzpostavitvi ravnovesja.

Poskrbite za hidracijo. Foto: Shutterstock

Pitje kokosove vode pripomore k preprečevanju nastanka ledvičnih kamnov. Tvorba kristalov kalcija in drugih spojin v urinu so razlog za nastanek ledvičnih kamnov. Kokosova voda poveča raven citrata, kalija in klora v našem urinu, kar zmanjšuje možnosti nastanka teh kristalov.

Vključite kokosovo vodo v svoj obrok

Svoj zajtrk, kosilo ali večerjo lahko hitro popestrite z dodatkom kokosove vode. V jutranjem smutiju lahko mleko ali jogurt zamenjate s kokosovim napitkom in s tem naredite svoj obrok manj kaloričen in bogatejši z vitamini in minerali. Odlično se poda tudi k raznim omakam in tudi sladicam. V obroke je ni težko vključevat, zato vam kuhanje z njo ne bi smelo predstavljati večjih težav.

