Kako negovati kožo po sončenju?

Poskrbite za čisto kožo

S kože odstranite vso maščobo, pot in ostanke sončne kreme. Ta korak je zelo pomemben, saj bo le tako vaša koža lahko čista in pripravljena na nanos drugih izdelkov, ki jo bodo pomirili in ohladili.

Čiščenje kože je ključ do lepše polti. Foto: Shutterstock

Pomirite svoj obraz

Svojemu obrazu privoščite 15-minutno sproščanje z masko iz aloje vere. Po tem lahko obraz nežno zmasirate in tako pospešite prekrvavitev.

Sproščanje obraza z negovalno masko Foto: Shutterstock

Tekočina ima več pozitivnih učinkov

Poskrbite za hidracijo svojega telesa. Pitje zadostne količine vode je ključnega pomena za čisto vsakega izmed nas. Kožo naredi lepšo in pripomore k izgubljanju telesne teže, ohranja pa tudi energijo in izboljšuje prebavo.

Skrb za hidracijo Foto: Shutterstock

Vitamini bodo poskrbeli, da bo vaša koža nahranjena

Izpostavljenost soncu oslabi kolagen kože in povzroči neuravnoteženost melanina v telesu, zato svojemu telesu dodajte vitamin C. Lahko si pripravite svežo limonado ali pomarančni sok. Limone in pomaranče vsebujejo veliko vitamina C, zato bodo odlične za uživanje po sončenju. Privoščite si lahko tudi jagode, ki so prav tako bogate z vitamini. V svoje kosilo vključite še brokoli.

Limonada, ki je bogata z vitaminom C. Foto: Shutterstock

Uporabite lahko tudi serum, ki vsebuje vitamine. Ta bo poskrbel, da bo vaša koža dobro nahranjena, navlažena in prožna.

Preberite še: