Kivi

Nizkokalorično, a zelo hranljivo sadje, ki dobro vpliva na prebavo, zmanjšuje vnetja in znižuje holesterol. Vsebuje veliko vlaknin in karotenoidnih antioksidantov. Ta čudežni sadež spada med najbolj priporočljiva živila, ki jih lahko zaužijemo pred spanjem. Kivi spodbuja spanec zaradi vpliva na serotonin, ki je kemična snov v možganih, ki pomaga uravnavati ciklus spanja. Na spanec vpliva tudi vsebnost vitamina C, ki ga najdemo v sadežu.

Foto: Guliverimage

Beli riž

Riž je osnovno živilo v mnogih državah. Poznamo več vrst riža, ki se med seboj precej razlikujejo po vsebnosti snovi. Če primerjamo beli in rjavi riž, lahko ugotovimo, da je beli riž zaradi izgube ovojnice in kalčka manj bogat z vlakninami, hranili in antioksidanti. Kljub temu še vedno vsebuje zadostno količino vitaminov in mineralov. V starejših raziskavah so potrdili, da ima riž visok glikemični indeks (GI), ki naj bi prispeval k boljšemu spancu. Raziskave so temeljile na športnikih, ki morda potrebujejo več ogljikovih hidratov kot povprečna oseba.

Foto: Shutterstock

Pistacije

Zaradi visoke vsebnosti beljakovin, vitamina B6 in magnezija so pistacije odlične za uživanje pred spanjem, saj z vsemi snovmi, ki jih imajo, prispevajo k boljšemu spancu. Vendar bodite pazljivi pri količini, saj imajo lahko zaradi visoke kaloričnosti negativen učinek na vaše telo. Okvirna porcija naj bi znašala največ 30 gramov oreščkov na dan.

Foto: Shutterstock

Humus

Namaz, ki velja za odličen prigrizek v dnevu, saj poskrbi, da lakota hitro izgine. Glavna sestavina je čičerika, ki je odličen vir triptofana. Če se ponoči zbujate lačni, to najverjetneje pomeni, da čez dan niste zaužili dovolj kalorij. To težavo lahko rešite zelo hitro – čez dan v kakšen obrok vključite humus. Odlična kombinacija za prigrizek sta humus in korenček.

Foto: Shutterstock

Ovsena kaša

Velja za priljubljen zajtrk, ki napolni z energijo. Ovseno kašo je priporočljivo jesti tudi za večerjo, saj žita v ovseni kaši spodbujajo proizvodnjo inzulina. Poskrbi za naraven dvig krvnega sladkorja in vas naredi zaspanega. Bogata je tudi z melatoninom, ki sprošča telo.

Foto: Shutterstock

Banane

Vsebujejo triptofan, magnezij in kalij, snovi, ki so zelo pomembne za človekovo zdravje. Vse te snovi pomagajo pri spancu. Banane lahko dodate tudi k ovseni kaši ali jo pojeste v kombinaciji z oreščki, lahko tudi v smutiju ali v kombinaciji s čim drugim.

Foto: Shutterstock