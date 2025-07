Kako izbrati prava okna za svoj dom, da bodo ta funkcionalna in domača?

Okna so več kot le stekla in okvirji – prostorom dodajajo značaj in nas povezujejo z zunanjim svetom. Obenem so tudi pomemben gradbeni element. V nadaljevanju vam predstavljamo, kaj morate vedeti, da boste našli prava okna za svoj dom.

Na vprašanje, katera okna so najboljša za individualni gradbeni projekt, si marsikateri investitor ne more zlahka odgovoriti. Les ali plastika? V beli ali modni antracitni barvi? Ali je vredno poskrbeti za dodatno varnost in kakšne so prednosti dragih zvočno izoliranih oken?

Ker okna pomembno vplivajo na videz doma, je prava izbira pomembna. Okna se morajo ujemati s hišo, se diskretno vključiti v fasado ali pa jo poudariti, odvisno od želja. Ne glede na material okvirja je mogoče skoraj vse, od videza lesa, barve in kovinskih odtenkov do navadne bele barve. Na zunanji strani so okna lahko v drugačnem videzu kot v notranjosti. Naraven neobdelan les v notranjosti in hladen kovinski aluminij na zunanji strani je zelo elegantna rešitev.

Kar velja za barvo, velja tudi za obliko. Poševna, okrogla, s polkni ali prečkami – za izdelovalca oken tehnično gledano nobena oblika ni izziv. Vendar je v naših krajih standard pravokotno enokrilno okno. Zato je to običajno tudi najcenejša možnost. Pri izbiri okenskega okvirja se morate odločiti, ali naj bo lesen, plastičen, aluminijast ali kombinacija teh materialov. Pri nas se tradicionalno uporabljajo lesena okna. Cena smrekovega lesa je privlačna, vendar se med drugim uporabljajo tudi bor, macesen, hrast ali tropski les meranti.

Kakovostni dobavitelji

Če okna naročimo pri kakovostnem dobavitelju, bodo strokovno površinsko obdelana in dobro zaščitena. Vendar pa bo glede na lokacijo in položaj oken v stavbi morda treba površino okenskega okvirja občasno vzdrževati. Vrhunska rešitev glede na konstrukcijo in ceno so leseno-aluminijasta okna. Pri tem je na zunanji strani les zaščiten pred vremenskimi vplivi z aluminijastim slojem in zato praktično ne potrebuje vzdrževanja.

Okna iz plastike so cenovno ugodna

Okna iz plastike, torej PVC-okna, so cenovno ugodna. Na voljo niso le v beli barvi, temveč tudi v številnih drugih barvah ali prevlečena s folijo, npr. v lesnem dekorju. Za boljšo izolacijo imajo plastični profili v notranjosti izolacijske komore. V opisu proizvajalca je na primer navedeno "krilo s šestkomornim profilom". Nova okna običajno vsebujejo določeno količino recikliranega PVC. Na trgu so tudi prvi izdelki iz stoodstotno recikliranega materiala. Plastična okna se vse pogosteje ponujajo tudi z aluminijastim slojem, s čimer se združijo prednosti obeh materialov.

Aluminij kot material za okenske okvirje je trpežna in ustrezno draga rešitev. Vendar je aluminij dober prevodnik toplote, zato sta notranja in zunanja stran okvirja toplotno ločeni z mostički iz umetnih snovi, da se zagotovi potrebna toplotna izolacija.

Kristalno jasen pogled

Kar zadeva steklo, je v novih stavbah standardna trojna zasteklitev. Prostor med stekli je napolnjen z inertnim plinom. Na ta način se doseže vrednost Uw do 0,62 W/m2K. Mali w ob črki U pomeni "window", kar pomeni, da je to vrednost prenosa toplote za celotno okno. Uw je sestavljen iz U-vrednosti stekla (Ug) in U-vrednosti okvirja (Uf). Steklo ima poleg toplotnoizolativne tudi zvočnoizolativno funkcijo. Običajna okna imajo razred zvočne izolativnosti 1 (od 6), kar je običajno popolnoma dovolj za hiše v stanovanjskih območjih.

Za boljšo zvočno izolacijo je potrebna različna struktura stekla. Sodobna okna imajo dve ali tri obodna tesnila. To preprečuje vdor vetra in vročine. Prispevajo tudi k zvočno absorpcijskemu učinku gradbenega elementa.

Preprosto odpiranje in zapiranje

Okovje zagotavlja delovanje okna, torej odpiranje in zapiranje. Odgovorno je tudi za varnost in varuje pred nepovabljenimi gosti. Glede na varnostne potrebe lahko izbirate med osnovno zaščito v standardni različici in certificirano protivlomno zaščito po standardu DIN (varnostni razredi od RC1 do 6: višji je razred, večjo varnost zagotavlja). Policija priporoča izbiro razreda odpornosti najmanj RC2. Že na začetku načrtovanja oken je treba upoštevati tudi prezračevanje.

Za zagotovitev potrebne izmenjave zraka obstajajo različne možnosti, od integriranih prezračevalnikov v okenskem okviru do samodejnega prezračevanja bivalnih prostorov. Z arhitektom ali energetskim svetovalcem se posvetujte o tem, katera zasnova je najbolj smiselna za vas. V zgodnji fazi je treba razmisliti tudi o zaščiti pred soncem in nezaželenimi pogledi. Zato se standardno uporabljajo rolete, pri velikih oknih so te na motorni pogon. Na voljo so tudi zložljive in drsne žaluzije, zunanje žaluzije, sistemi v prostoru med stekli in celo stekla z možnostjo samodejne zatemnitve. Komponente oken in kril lahko povežete tudi s sistemom pametnega doma in tako upravljate rolete ali spremljate stanje zapiranja oken. Koristen in uporaben dodatek so tudi mreže proti mrčesu, ki poleti zadržujejo nadležne insekte.

Kaj je pomembno pri izbiri oken?

Bistvene lastnosti okna opredeljuje vzajemno delovanje okvirja, stekla, tesnil in okovja. Dodatna oprema in način odpiranja določata, kako funkcionalna in udobna bodo za uporabo. Videz pa je seveda stvar okusa.

Foto: Hausbau Slovenija

Kakšno vlogo ima okvir?

Poleg materiala za okvir je za delovanje okna odločilna tudi debelina profilov. Poenostavljeno: debelejši kot je okvir, boljša je toplotna, zvočna in protivlomna zaščita. Debeline od 80 do 100 milimetrov so običajne pri novih stavbah, pri večjih elementih, kot so drsna vrata, pa je debelina še precej večja.

Plastika/aluminij

Plastični okvir z aluminijastim zunanjim ovojem ima večjo odpornost proti vremenskim vplivom.

Foto: Hausbau Slovenija

Plastika

Je cenovno najcenejši material za okenske okvirje. Na voljo je v različnih barvah ali prevlečena s folijo.

Foto: Hausbau Slovenija

Les

Je tradicionalni material za okenske okvirje. Zaradi sodobne površinske obdelave je danes tudi zelo trpežen.

Foto: Hausbau Slovenija

Les/aluminij

Nadstandardni okenski okvir je les z aluminijastim zunanjim ovojem za optimalno zaščito pred vremenskimi vplivi.

Foto: Hausbau Slovenija

Kateri material je boljši za okvir? Lesen, plastičen ali aluminijast?

Na to vprašanje ni mogoče odgovoriti na splošno. Večina ljudi meni, da lesena okna omogočajo najbolj domač občutek. Vendar pa zahtevajo redno vzdrževanje, vsaj kar zadeva vremenske razmere. Da se s tem ne bi obremenjevali, lahko sklenete pogodbo o vzdrževanju z lokalnim podjetjem. Lesena okna so lahko zaščitena z aluminijasto oblogo, vendar bodo takšna okna ob nakupu ustrezno dražja.

Plastična okna so cenovno najugodnejša. PVC vsebuje vedno več recikliranega materiala, kar izboljšuje ekološko ravnovesje. Aluminijasta okna so najtrajnejša rešitev. Vendar pa je proizvodnja aluminija energetsko intenzivna in ustrezno dražja. Torej, trajna in funkcionalna okna so lahko izdelana iz vseh materialov. Odločitev je odvisna od vašega okusa in proračuna.

Prava izbira načina odpiranja

Poleg običajnih oken na zasuk in nagib obstajajo tudi drugi načini odpiranja, ki so namenjeni določenim načinom uporabe. Med te spadajo zložljive ali drsne rešitve za balkone ali terase. Precej nenavadna, vendar tudi pri nas izvedljiva so okna, ki se odpirajo navzven, vrtljiva okna in navpična drsna okna. Fiksna zasteklitev je cenejša od oken s krili, ki se odpirajo.

Zložljivi sistemi so alternativa klasičnim drsnim okenskim vratom in omogočajo odpiranje pritličnih prostorov po skoraj celotni širini in višini. Foto: Hausbau Slovenija

Zahvaljujoč učinkoviti tehnologiji okovja je tudi premikanje velikih drsnih vrat preprosto. Foto: Hausbau Slovenija

Nagibno okno na levi strani je kombinirano z veliko in razmeroma poceni fiksno zasteklitvijo. Ta je primerna le za pritličje, kjer lahko fiksno zasteklitev dosežete od zunaj za čiščenje. Foto: Hausbau Slovenija

Dvižno-drsna vrata v višini stropa, ki prostore popolnoma odprejo, so odlična rešitev zlasti v bivalnih prostorih z neposredno povezavo s teraso ali balkonom. Foto: Hausbau Slovenija

Koliko okenskih površin naj izberem?

Okenski elementi niso nujno enaki po vsej hiši: okna v pritličju bodo morda potrebovala boljšo protivlomno zaščito, tista, ki so obrnjena proti ulici, pa dobro zvočno izolacijo. Glede na vaše zahteve po funkcionalnosti in udobju lahko v dogovoru s projektantom ali proizvajalcem oken sestavite individualni paket opreme.

Povečana protivlomna zaščita je priporočljiva zlasti v pritličju in pri drugih lažje dostopnih oknih. Foto: Hausbau Slovenija

Prezračevanje, ki je varno tudi za otroke, je mogoče doseči z okni z omejevalniki odpiranja. Foto: Hausbau Slovenija

Zaščita pred soncem se lahko izvede na več načinov, na primer tudi v prostoru med stekli. Foto: Hausbau Slovenija