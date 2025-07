Vse dobre stvari pridejo od zgoraj

Vsaka hiša potrebuje streho. Stavbo in njene bivalne prostore ščiti pred vremenskimi vplivi, zato mora biti posebej robustna in zasnovana tako, da ustreza določenim zahtevam gradbene lokacije. Arhitekt ali projektant bo na primer pri statiki strehe upošteval, ali streha zahteva posebno stabilno konstrukcijo zaradi vremenskih razmer, značilnih za regijo, npr. v regijah, kjer je pričakovati večje količine snega.

Širok strešni previs ščiti fasado pred dežjem in soncem, kar znatno podaljša življenjsko dobo lesenih fasad. Obstajajo tudi regionalne razlike pri strešnih kritinah – v nekaterih razvojnih načrtih obstajajo celo predpisi glede izbire materialov in barve strešne kritine. Naklon, višina ostrešja in smer slemena so dodatne značilnosti, ki so lahko predpisane v prostorskem načrtu za vaše zemljišče.

Praviloma se morate držati teh smernic. Danes pa se načrtovanje strehe osredotoča na popolnoma druge lastnosti: njene energetske lastnosti in potencial.

Odlična izolacija

Po eni strani je to odlična toplotna izolacija. V skladu z veljavnimi standardi za stavbe mora biti vsaka novozgrajena streha tako dobro izolirana, da ima U-vrednost največ 0,24 W/m2k, pri ravnih strehah pa največ 0,20 W/m2k. Ta zelo dobra izolacija strehe ne ščiti le hiše pred nepotrebnimi toplotnimi izgubami v hladnem obdobju, temveč tudi ohranja notranjost hiše dlje časa hladno v vse bolj vročih poletnih mesecih. Zelo pomembno pa je, da je streha tudi idealen prostor za pridobivanje brezplačne sončne energije, ki jo lahko izkoristite zase in za svoj dom.

V ta namen sta na voljo dva različna sistema:

• solarni toplotni sistemi za proizvodnjo tople vode,

• ali fotonapetostni sistemi, ki sončno svetlobo pretvarjajo v električno energijo.

Namesto običajnega strešnega fotonapetostnega sistema lahko streho prekrijete tudi s strešniki za pridobivanje solarne energije. Prednost: če se fotonapetostni modul pokvari, ga lahko zelo preprosto zamenjate. Slabost: nakup tega sistema je nekoliko dražji. www.terran-generon.si Foto: Hausbau Slovenija

Aluminijaste solarne strešne plošče PREFA v enem izdelku združujejo streho, ki ščiti hišo pred neurjem z močnim vetrom, in fotonapetostni sistem. Fotonapetostne celice so elegantno vgrajene v strešno ploščo PREFA, da ščitijo vašo hišo in hkrati proizvajajo električni tok iz sončne energije. Inovativni izdelek PREFA je na voljo v dveh različnih velikostih in ga je mogoče kombinirati s strešno ploščo R.16 ali strešnim panelom FX.12.www.prefa.si Foto: Hausbau Slovenija

Solarne strešne plošče so na voljo v barvni kakovosti P.10 v priljubljeni barvi PREFA črni in se odlično se ujemajo s preizkušenim in usklajenim celovitim sistemom PREFA. Enako velja tudi za obsežno dodatno opremo PREFA, na primer za odvodnjavanje strehe, snegolove, opremo za varnost na strehi in različne obrobe. www.prefa.si Foto: Hausbau Slovenija

Fotovoltaični sistemi so še posebej iskani. Po eni strani je električna energija potrebna v vsakem domu: za ogrevanje ali hlajenje bivalnih prostorov, za pripravo tople vode ter za električne gospodinjske aparate in razsvetljavo. Kilovatna ura električne energije, ki jo proizvedete sami, stane manj kot polovico cene, ki jo morate plačati za kilovatno uro električne energije iz omrežja. Če proizvajate več elektrike iz fotovoltaike, kot jo porabite sami, boste več prihranili.

Vgradnja fotonapetostnega sistema je še posebej zanimiva za sodobne novogradnje, ki so opremljene z električnim ogrevalnim sistemom s toplotno črpalko. Stroški sončnih fotonapetostnih sistemov so se v zadnjih letih občutno znižali. Trenutno lahko pričakujete, da boste za vsak kilovat vršne moči (kWp) skupaj z namestitvijo odšteli približno od 1.200 do 1.800 evrov. Dodatno pa lahko prihranite s premišljenim načrtovanjem strehe: boljši ko je energetski izkoristek, krajša je doba povrnitve začetnih stroškov nakupa in namestitve.

To ne vključuje le optimalne usmerjenosti in naklona fotonapetostnih modulov, temveč tudi to, da solarnih panelov ne senčijo sosednje hiše ali drevesa. Na velikih strešnih površinah, ki jih ne prekinjajo dimniki, strešna okna ali mansarde, je namestitev fotonapetostnega sistema preprostejša in zato cenejša. Prihranite lahko tudi, če sistem namestite med gradnjo nove stavbe. V nasprotnem primeru bo naknadno opremljanje povzročilo dodatne stroške, npr. za gradbene odre in dodatno delo obrtnikov, ki so ob gradnji hiše že tako ali tako na gradbišču. V vsakem primeru je smiselno, da pri gradnji hiše zagotovite priključne vode za poznejšo vgradnjo.

Kakšna je optimalna usmerjenost sončnih celic?

Usmerjenost in naklon strešnih površin, pokritih s fotonapetostnimi moduli, sta ključnega pomena za to, v katerem času dneva boste lahko najoptimalneje pridobivali moč sončne energije. Fotonapetostni moduli proizvedejo največ električne energije, kadar sije sonce in njegovi žarki padajo na module pod pravim kotom. Izkoristek fotonapetostnih sistemov torej ni odvisen le od tega, kako velik je vaš fotonapetostni sistem, temveč tudi od tega, ali gradite na sončnem območju. Ker se položaj sonca nenehno spreminja, se morate odločiti tudi, v katerem delu dneva je pridobivanje sončne energije najbolj smiselno za vas. Največje donose lahko pričakujete pri strehah, ki so obrnjene proti jugu. Največjo proizvodnjo dosežejo okoli poldneva, ko morda ne boste mogli neposredno porabiti pridobljene električne energije. Po drugi strani pa fotonapetostni sistem, usmerjen v smeri vzhod–zahod, proizvaja manj, vendar lahko električno energijo uporabite zjutraj in zvečer. To bi lahko bolj ustrezalo vašim vsakodnevnim potrebam.

Koliko sončnih celic je smiselno namestiti? Večja je površina, uporabljena za fotovoltaiko, bolje je. Če streho čim bolj napolnite s sončnimi celicami, to ni dobro le za zaščito podnebja, ampak je tudi na splošno bolj ekonomično. Foto: Hausbau Slovenija

Katera oblika strehe je primerna za fotovoltaiko?

DVOKAPNA STREHA

Pri nas je najpogostejši tip strehe dvokapna streha, ki je na splošno zelo primerna za fotovoltaične sisteme. Če je streha orientirana v smeri sever–jug, je mogoče za fotonapetostne module zelo dobro uporabiti južno stran, če je dvokapna streha orientirana v smeri vzhod–zahod, pa sta primerni obe strešni ploskvi. Optimalno učinkovitost je mogoče doseči z ustreznim naklonom strehe. Izbirate lahko med namestitvijo na ali v streho.

Foto: Hausbau Slovenija

ŠTIRIKAPNA STREHA

Štirikapne strehe – kot je šotorska streha, pri kateri se strešne površine na vrhu stikajo in ki nima slemena – imajo štiri nagnjene strešne površine in tako ponujajo dodatne možnosti za namestitev fotovoltaičnih sistemov, ker je lahko več strani strehe opremljenih s fotonapetostnimi moduli. Primerne so vse strešne površine, ki čez dan prejemajo sončno svetlobo z vzhoda, juga in zahoda. Na ta način se sončna energija porazdeli tudi čez dan in se lahko bolje neposredno porabi v hiši od jutra do večera. Pomanjkljivost štirikapnih in šotorskih streh je, da posamezne strešne površine običajno niso tako velike, zaradi trapezoidne ali trikotne oblike pa je vgradnja fotonapetostnih modulov bolj zapletena – in s tem, tako kot strešna konstrukcija, dražja kot pri standardni dvokapni strehi.

Foto: Hausbau Slovenija

ENOKAPNA STREHA

Enokapna streha ima samo eno strešno površino. Primernost za namestitev fotonapetostnega sistema je odvisna od usmerjenosti strehe. Primerna je enokapna streha, obrnjena proti jugu, medtem ko lahko usmerjenost neposredno proti zahodu ali vzhodu še vedno zagotavlja do 75 odstotkov južnega izkoristka. Pri izbiri smeri je pomembno, da smer izberete glede na čas dneva, ko je poraba električne energije največja.

Foto: Hausbau Slovenija

RAVNA STREHA

Tudi ravne strehe so primerne za namestitev solarnih naprav. Fotovoltaika je na ravni strehi še prilagodljivejša in jo je lažje vzdrževati kot na poševnih strehah. Za optimalen naklon se moduli namestijo in poravnajo s pomočjo posebnih montažnih sistemov. Montažne sisteme je mogoče priviti na strešno konstrukcijo ali jih prilepiti na strešno membrano, vendar jih je treba dodatno obtežiti. Pri ravnih strehah je zato še posebej smiselno že od začetka načrtovati fotonapetostni sistem, da bodo konstrukcijske zahteve ustrezne. Na ravni strehi lahko izbirate med južno ali vzhodno-zahodno orientacijo in optimalno prilagodite čas donosa svojim potrebam po električni energiji. Ponavadi je na ravni strehi nameščenih več vrst fotonapetostnih modulov. Da se ne bi senčili, jih je treba namestiti z ustrezno razdaljo.

Foto: Hausbau Slovenija

Kateri naklon strehe je najprimernejši za fotovoltaiko?

Donosnost vašega fotonapetostnega sistema je najboljša, kadar sonce pada na fotonapetostne module pod pravim kotom. V praksi to seveda velja le kratek čas, saj se položaj sonca čez dan in leto nenehno spreminja. Pri izbiri optimalnega naklona fotonapetostnih modulov je pomembna tudi lokacija hiše: bližje ko je ekvatorju, višji je položaj sonca. Kolikšna naj bi bila letna proizvodnja elektrike glede na moč sončne elektrarne na konkretni strehi, se lahko zelo natančno izračuna. Kakovostni ponudniki imajo programe, v katere vnesejo podatke o lokaciji, torej osončenju, naklonu in usmeritvi strehe, kakovosti modulov in razsmernikov, ter natančno izračunajo pričakovano proizvodnjo elektrike. Če gradbeni predpisi določajo drugačne naklone streh, lahko naklon modulov optimizirate tudi s posebnimi podkonstrukcijami.

Foto: Hausbau Slovenija