Maribor ostal brez udarnega dvojca, zahtevni dnevi za Olimpijo

V petek v Kidričevem ni bilo zadetkov (0:0), kako pa bo danes ob 15. uri v Fazaneriji, kjer se bosta v eni izmed poslastic 17. kroga spopadla Mura in Maribor? Pozneje se bo dogajanje v Prvi ligi Telemach preselilo v Stožice, kjer bo Olimpija gostila vroče Radomlje. V nedeljo bo najprej Bravo gostoval pri zadnjeuvrščenih Domžalah, nato pa bosta za derbi kroga poskrbela jesenski prvak Celje in Koper.

Kdo bo zamenjal Tetteha in Soudanija?

Današnje dogajanje se bo začelo v Murski Soboti. Prekmursko-štajerski spopadi so vselej prestižni. Čarno-bejli bi se radi čimprej otresli mest pri dnu lestvice in se povzpeli v bolj varno sredino, a se bodo morali še kako potruditi, saj so vijolice danes prišle v Prekmurje po vse tri točke. Dvoboj se bo začel ob 15. uri.

V obeh taborih objokujejo težave s poškodovanimi igralci. Mura je izgubila Luko Bobičanca, ki je predstavljal dodano vrednost v zvezni vrsti, zdaj pa bo moral zaradi strgane sprednje kolenske vezi počivati zelo dolgo časa. To je velik udarec za Muro, ki se nadeja novih zadetkov Daria Vizingerja, in jo v tej sezoni krasijo izjemni rezultati na domači zelenici proti najboljšim klubom. Prekmurci so doma premagali Celje in Koper, kar pomeni, da so zelo uspešni proti najboljšim ekipam na lestvici.

Hillal Soudani zaradi bolezni ne bo kandidiral za srečanje v Murski Soboti. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Trener Maribora Feđa Dudić se bo moral pozabavati s tem, kako sestaviti napad. Odsotnost poškodovanega Benjamina Tetteha, najboljšega strelca 1. SNL (11 zadetkov), pa tudi Hilala Soudanija (bolezen), ki je nedavno praznoval 38. rojstni dan, a še vedno izstopa na zelenicah, predstavlja velik izziv za Dudića. Zaradi kartonov bo manjkal tudi Sheyi Ojo. "Verjamem v fante, kdorkoli bo dobil priložnost, ne dvomim, da bo izpolnil svojo nalogo," ostaja optimist Dudić, ki lahko Maribor z zmago v Prekmurju približa vodilnemu Celju na -8, nato pa v nedeljo stiska pesti za Koper na gostovanju v knežjem mestu.

Poostren policijski nadzor v Fazaneriji Na tekmi med nogometaši Mure in Maribora bo policija izvajala poostren nadzor, ki vključuje tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje. V tem času bo v Murski Soboti in okolici povečana prisotnost policistov. Ob tem vse obiskovalce prireditve obveščajo, da bo policija zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja spremljala in dokumentirala policijske postopke ter morebitne kršitve javnega reda in miru. Tehnična sredstva bodo pred in med prireditvijo uporabljena na stadionu in okolici, pa tudi v mestu. Na dvobojih med Muro in Mariborom je bilo že večkrat zelo vroče. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Z namenom preprečevanja odklonskih ravnanj navijačev želimo pred tekmo opozoriti, da je na športno prireditev prepovedano vnašati pirotehnične izdelke, nevarne predmete ipd., prav tako niso dovoljeni transparenti, ki so žaljivi in spodbujajo k nasilju. Prepovedano je vsakršno nasilno ravnanje; nanj se bodo policisti odzvali v skladu z vsemi zakonskimi pooblastili," so še zapisali. Zaradi izogibanja kršitvam in policijskemu ukrepanju iz PU Murska Sobota vse obiskovalce prireditve pozivajo k spoštovanju zakonodaje ter navodil organizatorja in policistov ter k športnemu navijanju. Tekma se bo začela ob 15. uri.

Zmaji danes z mlinarji, v sredo pa še s Celjem

Ob 17.30 se bosta v Stožicah za točke udarila Olimpija in Radomlje. Zmaji, ki zaradi kazni ne bodo mogli računati na branilca Ahmeta Muhamedbegovića, so se po nizu neprepričljivih rezultatov v tej sezoni znašli v specifičnem položaju. V prvenstvu so najverjetneje že izgubili boj za naslov, tako da bodo predali lovoriko nekomu drugemu. Ker niso bili uspešni tudi v Evropi, bi lahko popravili vtis navijačem le še v pokalu, kjer pa jih že v osmini finala čaka zelo zahteven spopad s Celjem. Ker pa bo dvoboj na sporedu že v sredo, to pa je postala še kako pomembna tekma za izbrance Federica Bessoneja, bi lahko to vplivalo tudi na sobotni dvoboj z Radomljami.

Trener Olimpije Federico Bessone potrebuje zmage, če želi izboljšati položaj zmajev v 1. SNL. Zeleno-belih trenutno ni na mestih, ki vodijo v Evropo. Foto: Jure Banfi

Mlinarji so v prejšnjem krogu v gosteh povsem nadigrali Bravo (4:0) in se mu maščevali za boleč poraz v tej sezoni (0:6), zdaj pa se želijo še utrditi na sredini lestvice. Radomlje so tako pod taktirko Jugoslava Trenčovskega prejšnji teden proslavljale zgodovinsko zmago, saj je bila najvišja, odkar tekmujejo v 1. SNL, strelsko formo pa je dvignil zlasti Nino Kukovec.

Bravo pri zadnjeuvrščenih Domžalah

Nedelja se bo začela v Domžalah. Zadnjeuvrščeni prvoligaš se je znašel v resnih škripcih, saj so se mu najbližji sosedi na razpredelnici še nekoliko oddaljili. Grožnja, da bi se lahko tako dvakratni državni prvaki za nekaj časa poslovili od prve lige, je tako vse glasnejša.

Domžalčani so se prikovali na dno prvoligaške lestvice. Foto: Filip Barbalić

Ravbarji jo bodo skušali vsaj malce utišati z zmago nad nepredvidljivim Bravom, ki je v prejšnjem krogu doživel velik udarec proti Radomljam in v Stožicah izgubil kar z 0:4. Mladi ljubljanski klub vseeno vztraja na lestvici na visokem četrtem mestu. Tokrat bo moral zaigrati brez kaznovanega Victorja Gidada.

Koper v tej sezoni že zapravil vodstvo s 3:0

V sklepnem dejanju predzadnjega kroga jesenskega dela se bosta v knežjem mestu pomerila Celje in Koper. Albert Riera je vselej visoko motiviran na tekmah s klubom, kjer je končal nogometno pot, a se pozneje tudi večkrat zapletel v incidente z vodstvom kanarčkov. Zadnja tekma omenjenih tekmecev je postregla z neverjetno dramo in preobratom. Koper, takrat ga je vodil še Slaviša Stojanović, ki ga je pozneje nasledil Zoran Zeljković, je imel v žepu ogromno prednost. Na Bonifiki je proti Celju vodil že s 3:0, a so se gostje z izjemnim preobratom v zadnjih minutah vrnili ter izenačili na 3:3.

Celjani so v tej sezoni na Bonifiki po zaostanku z 0:3 v zadnjih minutah izenačili na 3:3 in ostali neporaženi. Foto: Aleš Fevžer

Celjani so med tednom izgubili na Češkem. To je bil njihov prvi poraz v Evropi, ki pa ni resneje ogrozil načrtov, saj vztrajajo na visokem tretjem mestu konferenčne lige. Imajo tudi priložnost, da zadržijo ogromno prednost pred tekmeci, kar bi jim veliko pomenilo pred sredinim pokalnim dvobojem proti Olimpiji. V nedeljo bi lahko pri Celju manjkala prvi napadalec Franko Kovačević, ki si je poškodoval stegensko mišico, in Vitalij Lisakovič, ki je razočaral s predstavo v Olomucu. Pri gostih ne bo kaznovanega Jean Pierra Longonde, Zoran Zeljković pa bo skušal postati prvi trener, ki bi v tej sezoni v gosteh premagal Celjane v gosteh.

Brez zadetkov na dvoboju Aluminij - Primorje

V Kidričevem ni bilo zadetkov. Foto: Jure Banfi Kidričani in Ajdovci so se v petek zvečer v pomembni tekmi v boju za obstanek razšli brez zadetkov. Aluminij, ki je pred tem izgubil tri od štirih tekem, je tako zadržal sedem točk prednosti pred Primorjem, ki je na predzadnjem mestu.

Primorci so bili prvi blizu zadetku, ko je sredi prvega polčasa Elian Demirović z 18 metrov zatresel vratnico. Nato je še Kidričan Marko Simonič s prostega strela s slabih 20 metrov zadel prečko. Po mirnejšem nadaljevanju je moral gostujoči čuvaj mreže Denis Pintol posredovati v 44. minuti po poskusu Beharja Fete z leve strani.

Trenerja Aluminija in Primorja Jura Arsić in Milan Anđelković sta se razšla brez zmagovalca. Foto: Jure Banfi

Bolj zanimive so bile znova zadnje minute tekme. V 72. minuti je le za malenkost ajdovska vrata z osmih metrov zgrešil Ivijan Svržnjak. Na drugi strani je Matic Zavnik preizkusil Matjaža Rozmana, ki se je izkazal z obrambo. V 80. minuti pa so se za kratek čas razveselili Ajdovci, ko je Zavnik v protinapad poslal Nika Raka, ta je žogo poslal pod prečko, toda po pregledu posnetka so sodniki dosodili predhoden prekršek, tako da je ostalo pri 0:0.

