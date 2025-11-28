Največkrat zamujajo ljudje, rojeni v teh znakih

Vsi poznamo koga, ki ga je treba vedno znova čakati, medtem ko zagotavlja, da bo tam čez minuto. Zamujanje je lahko stvar navade, astrologi pa so prepričani, da se nekateri ljudje že rodijo s precej fleksibilnim dojemanjem časa.

Dvojčka

Dvojčki živijo v svetu neskončnih možnosti in distrakcij, njihova pot od točke A do točke B je le redko ravna črta. Če so ob 15. uri dogovorjeni za kavo, bodo krenili ob 14.55, potem pa spotoma koga srečali, se zapletli v pogovor in popolnoma pozabili na čas. Ne zamujajo iz zlonamernosti, to je le posledica njihove radovedne in družabne narave. V lastnih mislih sploh ne zamujajo, ampak le nabirajo zgodbe, ki vam jih bodo pripovedovali, ko se končno pojavijo.

Strelec

Strelci so veliki optimisti, to pa je še posebej očitno pri njihovem dojemanju časa. V njihovem svetu se je mogoče v 15 minutah oprhati, peljati psa na sprehod, odgovoriti na deset e-poštnih sporočil in nato priti na drug konec mesta. Resničnost je seveda pogosto drugačna, a to ne zmanjšuje njihovega optimizma. Spontanost in avanturizem jih pogosto odpeljeta na nenačrtovane poti, in če zamujajo, so verjetno spotoma odkrili nov park, pomagali neznancu ali pa le uživali v trenutku, ki se kar ni hotel končati.

Ribi

Za ribe je čas fluiden in abstrakten koncept kot ocean, v katerem plavajo. Ne živijo po urniku, ampak jih vodijo občutki, in če se ti ne ujemajo z dogovorjenim terminom, bo čas pač moral počakati. Ni redko, da popolnoma pozabijo na dogovorjeno srečanje, ker jih je vase posesalo sanjarjenje ali pa so preprosto opazovale oblake. Njihovo zamujanje je skorajda pesniško. Ne zamujajo, ker bi bile neorganizirane, ampak zato, ker ima njihov notranji svet popolnoma svoj ritem.