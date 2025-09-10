Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
10. 9. 2025,
17.43

Sreda, 10. 9. 2025, 17.43

1 ura, 27 minut

Najbolj uspešni otroci se rodijo v teh znamenjih

otroci | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Otroci, rojeni v določenih znamenjih, imajo izrazito ambicijo, predanost in sposobnost izstopanja v vsemu, kar počnejo.

Bik

Otroci, rojeni v znamenju bika, so znani po vztrajnosti in marljivosti. Ko si zadajo neki cilj, ne bodo zlahka odnehali, ta odločnost pa jih pogosto privede do velikih dosežkov. Ker so praktični, se vedno usmerijo v tisto, kar je res pomembno. Že od malih nog so zelo potrpežljivi in so se pripravljeni potruditi, kar je pozneje ključ njihovega uspeha.

Lev

Mali levčki so radi v središču pozornosti, samozavest pa jim je položena v zibko. Izrazit pogum in želja, da bi izstopali, jih vodita k uspehu. So ustvarjalni, ambiciozni in polni energije, zaradi česar tudi med vrstniki veljajo za vodje. Ko se naučijo, kako usmeriti svojo močno voljo, se jim uspeh le stežka izmuzne.

Devica

Otroci, rojeni v znamenju device, imajo analitičen um in so zelo marljivi. Imajo izrazito sposobnost opažanja podrobnosti, ki jih drugi spregledajo, ta pedantnost in discipliniranost pa jim pomagata k uspehu v šoli in pozneje v karieri. Dodaten plus predstavlja njihova obsedenost z organizacijo, kar jim daje prednost pri doseganju ciljev.

Kozorog

Kozorogi že od malega kažejo izjemno resnost in odgovornost. Otroci, rojeni v tem znamenju, imajo pogosto že zgodaj jasno vizijo, kaj si želijo doseči in se ne bojijo izzivov. Njihova ambicija in vztrajnost jim pomagata na vrh ne glede na prepreke. Prav zaradi teh lastnosti veljajo za najuspešnejše ljudi v vsakem okolju.

Preverite svoj dnevni horoskop.

