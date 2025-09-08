Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
22.54

astrologija horoskop škorpijon kozorog devica

Ti znaki horoskopa svojo ljubezen pokažejo z dejanji, ne besedami

ljubezen, par | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Za ta nebesna znamenja velja, da ljubijo nežno, diskretno in srčno – tudi ko ne izgovorijo niti ene romantične besede.

Devica

Device vam verjetno ne bodo vsak dan govorile, da vas ljubijo, bodo vam pa brez pomisleka priskočile na pomoč, če je treba popraviti kos pohištva ali odstraniti madež s srajce, prav tako pa bodo nemudoma opazile, da ste žalostni, čeprav niste tega omenili niti z besedo. Njihova ljubezen je zadržana, a zanesljiva.

Kozorog

S kozorogi ne boste nikoli doživeli plazu ljubezenskih izjav, a boste takrat, ko vam bodo dovolili vstopiti v njihov urnik in njihov svet, vedeli, da jim veliko pomenite. Ljubezen kažejo skozi odgovornost, zvestobo in velikodušne geste. Če boste sredi naliva potrebovali prevoz, se lahko zanesete, da bodo to storili brez pripomb.

Škorpijon

Za masko dramatičnih pogledov škorpijoni skrivajo tako globoka čustva, da niti sami ne vedo, kako jih izraziti. Ljubijo previdno in obenem intenzivno, svojo ljubezen pa kažejo s tem, da vas vedno poslušajo, vedno ščitijo in si vedno zapomnijo vsako podrobnost, ki ste jo izrekli, pa čeprav mimogrede.

Preverite svoj dnevni horoskop.

