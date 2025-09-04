Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
4. 9. 2025,
18.04

Četrtek, 4. 9. 2025, 18.04

1 ura, 8 minut

Pravi paranoiki: ti znaki horoskopa nikomur ne verjamejo

Prevara, goljufija, žalost | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ljudje, ki vse preverijo dvakrat, so stalno sumničavi in imajo ves čas občutek, da jih hoče nekdo ogoljufati – zveni znano? Takšni paranoiki se praviloma rodijo v enem od teh znakov horoskopa.

Škorpijon

Škorpijoni so znani po tem, da želijo imeti ves čas vse pod nadzorom. Ko se jim zazdi, da nekdo ogroža njihovo varnost in si ne zasluži zaupanja, se zaprejo in postanejo izrazito oprezni. Njihova intuicija jih pogosto sili v to, da v vsaki situaciji iščejo drugo, temnejšo plat, zaradi česar se mnogim zdijo paranoični. Njihovo zaupanje je težko pridobiti, in če ga izgubite, je to za vedno.

Kozorog

Kozorogi so realni in prizemljeni, a njihova potreba po varnosti pogosto preraste v nezaupanje do vseh. Težko se odprejo, ker se jim zdi, da ima večina ljudi skrite interese. V poslovnih in zasebnih odnosih le redko dovolijo, da bi kdo drug prevzel iniciativo, ker so prepričani, da je varneje, če imajo vse pod nadzorom. To vodi v opreznost, ki se mnogim zdi kot paranoja.

Rak

Čeprav so čustveni in skrbni, pa raki zaradi svoje občutljivosti in strahu pred izdajo pogosto postanejo nezaupljivi. Vedno opazujejo obnašanje ljudi, analizirajo vsako besedo in iščejo znake prevare ali laži. Ker so izjemno čustveno ranljivi, okoli sebe ves čas postavljajo zidove, pogosto pretirano reagirajo in so sumničavi tudi takrat, ko za to nimajo nobenega razloga.

Preverite svoj dnevni horoskop.

šaljivka
knjige
ženska, blondinka, plavolaska
