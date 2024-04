Vse, kar morate vedeti o kremah z zaščitnim faktorjem

Veliko ljudi meni, da je treba sončno kremo uporabljati samo na morju, a to ne drži. Sončno kremo bi morali uporabljati vsak dan, saj ščiti pred kožnim rakom, opeklinami in staranju kože, ki jih lahko povzroči UV-sevanje. To je prisotno vsak dan ne glede na temperaturo in vreme.

Na trgu je veliko različnih krem z zaščito SPF, zato se hitro pojavi težava skeptičnosti glede pomena znakov in kratic, ki sončno kremo označujejo. Iz tega razloga vam v nadaljevanju razkrivamo, na kaj morate biti pozorni, ko kupujete kreme z zaščitnim faktorjem, kaj pomeni katera kratica in kako razbrati znake, ki so navedeni na embalaži.

Žarki UVB in UVA

Če želite razumeti vse znake na embalaži sončnih krem, morate najprej poznati razlike med žarki UVA in UVB.

UVB-žarki

So žarki, ki predstavljajo pet odstotkov sevanja, ki doseže Zemljo. Najmočnejši so med 10. in 16. uro od meseca aprila ter vse do oktobra. Ob izpostavljenosti UVB-žarkom, se lahko že po 15 minutah razvijejo opekline.

UVA-žarki

Predstavljajo 95 odstotkov sevanja in so prisotni vsak dan, ves čas. Prodirajo skozi vodo, steklo in oblake, zato na njihovo prisotnost hitro pozabimo.

Foto: Shutterstock

Žarke lahko najbolje ločimo po zadnjih kraticah A in B, kjer A pomeni "ageing" oziroma staranje, kratica B pa pomeni "burn" oziroma opekline.

SPF

Zaščitni faktor (SPF) nam pove, koliko časa bo koža zaščitena pred UVB-žarki. Veliko ljudi misli, da nam številka glede zaščitnega faktorja pove, kako močna je krema, vendar to ne drži. Višja kot je številka, dlje časa nas bo krema ščitila pred soncem.

Foto: Shutterstock Poznamo več tipov kože, vsak izmed njih ima določen čas naravne zaščite, ki jo s faktorjem podaljšamo. Zavedati se moramo, da krema s faktorjem 50 ne bo ščitila kože dveh različnih tipov enako časa. Če je vaša naravna zaščita deset minut, vas bo krema s faktorjem 50 ščitila 500 minut. Če ima vaša koža naravno zaščito aktivno 30 minut, bo s faktorjem 50 zaščitena 1.500 minut.

Čas zaščite je odvisen tudi od intenzivnosti sonca. Če je sonce močno, boste potrebovali več kreme in pogostejša nanašanja. Kremo je priporočljivo nanesti ponovno, ko mine tretjina navedenega časa.

SPF 30 je minimalna zaščita, ki jo priporočajo dermatologi!

Oznaka PA

Kratica PA (Protection Grade of UVA) je oznaka, ki se uporablja na sončnih kremah za označevanje stopnje zaščite pred UVA-žarki. Sprva je bila oznaka uporabljena na Japonskem, saj Azijci zaščito pred soncem jemljejo zelo resno. Kasneje se je takšno označevanje razširilo tudi drugod po svetu. Običajno omenjeni oznaki sledijo plusi, ki označujejo stopnjo zaščite. PA+ pomeni minimalno zaščito, medtem ko PA++++ pomeni najvišjo stopnjo zaščite. Če se na kremi pojavi znak z oznakami PA, nam to pri raziskovanju in spoznavanju kreme prihrani kar nekaj časa, saj izhaja iz PPD in UVA-PF vrednosti.

Razlike med SPF in PA

Oznaki sta standardizirani za označevanje zaščite pred sončnimi žarki, vendar se razlikujeta po tem, da se osredotočata na različne žarke. SPF na UVB-žarke in PA na UVA-žarke.

UVB-sončni žarki so glavni vzrok za sončne opekline in prispevajo k tveganju za kožnega raka. SPF označuje, kolikokrat dlje lahko ostanete na soncu, preden bodo na vaši koži nastale opekline.

UVA-sončni žarki so žarki, ki prodirajo globoko v kožo, kar povzroči hitrejše staranje kože. Prispevajo tudi k nastanku kožnega raka. PA označuje, kako dobro sončna krema ščiti našo kožo pred UVA-žarki.

Foto: Shutterstock

Oznaka PPD

PPD (Persistent Pigment Darkening) je metoda za ocenjevanje zaščite pred UVA-sončnimi žarki, ki meri, kako dolgo ostane koža zaščitena pred temnenjem. Na podlagi rezultatov testov PPD je ponavadi izračunana oznaka PA, vendar to ne pomeni, da PA meri PPD-vrednosti. PPD je specifična vrednost, ki meri zaščito kože pred temnenjem, PA pa je sistem označevanja, ki zajema celotno stopnjo zaščite pred UVA-žarki, ki temelji na podlagi rezultatov, ki so bili pridobljeni vključno s PPD.

Sestavine v kremah z zaščitnim faktorjem, ki so zdravju škodljive

Ob izbiranju kreme namenite nekaj pozornosti tudi sestavi, saj nekatere kreme vsebujejo sestavine, ki so škodljive zdravju. Takšne sestavine se ponavadi pojavijo v kremah s kemičnimi filtri. Med njimi so oktinoksan, oktokrilen, oksibenzon, retinil palmitat, parabeni, homosalat in drugo. Bodite pozorni na omenjene sestavine, dobro pa je, da na embalaži preverite, ali je krema dermatološko testirana.

Preverite tudi oznake na kremi. Če želite biti res dobro zaščiteni, morate biti pozorni na to, da ima zaščitna krema vsaj UVA v krogcu, če že ne najdemo podatka o višini PPD.

Foto: Shutterstock

Napaka 1: kremi z zaščitnim faktorjem se izogibate, ker mislite, da zaradi nje ne boste lepo porjaveli.

Napaka 2: kremo z zaščitnim faktorjem uporabljate samo poleti.

Napaka 3: mešate različni kremi z zaščitnim faktorjem.

Napaka 4: uporabljate premajhno količino kreme z zaščitnim faktorjem.