Nara Smith je znana vplivnica, ki je aktivna tako na Instagramu kot tudi na Tik Toku. Njene vsebine so povezane z modo, kulinariko in notranjim dizajnom. Najprepoznavnejša po dobrotah, ki jih v kuhinji pripravi kar sama. Loti se priprave sirov, kruha, vložene zelenjave, čigumijev, bombonov in še marsičesa. Poleg izjemnega talenta za kulinariko ima tudi dober čut za estetiko. To kaže s svojim modnim stilom in čudovito opremljenim domom.

Več kot očitno je, da Nara dobro pozna trende, kar kaže tudi s stilom, ki ga lahko vidite na spodaj pripeti sliki. V tem članku vam razkrivamo, kako lahko poustvarite njen stil.

Pletena jopa v svetlih odtenkih

Izberite jopo v beli ali kremni barvi, ki se bo odpirala in zapirala na gumbe. S tem lahko ohranite viden trebuh, saj zaprete samo sredinske gumbe. To je letos v trendu, tako da ste lahko brez sramu.

Fotogalerija 1 / 5

Ohlapne džins hlače

Ravne kavbojke se odlično podajo k svetlim barvam. Poskrbijo, da bo vaš videz videti bolj sproščeno, a hkrati urejeno.

Fotogalerija 1 / 3

Pas za ožji videz bokov

Pas v črni barvi s srebrnim zapiralom bo poskrbel, da bo vaš pas videti ožji.

Fotogalerija 1 / 3

Visoke pete namesto superg

Vsekakor čevlji s peto videz popolnoma spremenijo. Izberite črne visoke pete namesto superg in opazili boste razliko.

Fotogalerija 1 / 4

Knjiga kot modni dodatek

Ali je tudi vaša torbica prazna in jo nosite le za okras? To je popolnoma normalno, torbice so postale modni dodatek, ki se ga vsi poslužujemo. Zelo pogosto so te torbice prazne, saj so nekatere že tako majhne, da vanje ne spravite niti kovanca. Ali ste kdaj že pomislili, da bi torbico zamenjali s kakšnim drugim predmetom? Vzemite knjigo in jo kombinirajte s svojim stilom. Poleg tega je tudi praktična, saj vam bo krajšala čas na vsakem vogalu.

