V odtenkih bele in modre, kot jih kombinira Anne Hathaway

Anne Hathaway je znana ameriška igralka, ki slavi po vsem svetu. Igrala je v veliko filmih, ki so dobro poznani tudi pri nas. Kakšna pa je Anne v resničnem življenju? Zelo preprosta, ženstvena in elegantna ženska, ki ji tudi znanja o modi ne manjka. Če bi želeli posnemati enega izmed njenih stilskih videzov, berite članek naprej.

Anne Hathaway Foto: Profimedia

Izbrala je kavbojke z ravnim krojem

Vedno bolj so priljubljene malo bolj oprijete kavbojke, kot smo jih bili navajeni v zadnjih letih. Anne je izbrala ravne kavbojke, ki poudarijo postavo. Podobne lahko kupite že na veliko mestih, kot je na primer Zalando, About You in preostale trgovine.

Kanček ženstvenosti je izrazila s preprosto belo srajco

Kavbojkam se odlično poda bela barva, zato k svojemu stilu dodajte bel kos. To je lahko srajca, majica ali pa pulover. Anne je izbrala ohlapno belo srajco, kateri podobno lahko najdete v Zari ali Mangu.

Plašč oziroma bunda v klasični temno modri barvi

Mornarsko modra barva je v trendu že zelo dolgo. Kombinira se lahko na različne stile in kose. Anne jo je v svoj videz vključila tako, da mu je dodala plašč v omenjeni barvi.

Odprti rjavi sandali se bodo lepo podali temno modri barvi

Za obutev je dodala odprte sandale z rahlo dvignjenim podplatom. Izbrala je rjavo barvo, saj se lepo kombinira na temno modro. Podobne lahko kupite v fizičnih trgovinah, kot so Mass, Deichman in CCC, ali pa na spletu.

