Bananin kruh za zdrav in okusen zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo

Se vam zjutraj mudi v službo ali šolo in zaradi časovne stiske izpustite najpomembnejši obrok v dnevu? Za vas imamo rešitev, in to je zdrav bananin kruh, ki ga lahko pripravite vnaprej, pojeste doma ali pa si ga odnesete s seboj na pot. Odlično se poda k jutranji kavi in vas napolni z energijo in hranili, ki jih potrebujete, da lahko dobro začnete dan.