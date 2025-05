Orada, kot je še niste jedli: recepti, ki vas bodo prepričali

Zakaj naj bi ribe jedli dvakrat na teden?

Ribe že stoletja veljajo za pomemben del prehrane – ne le zaradi raznolike kulinarične uporabe, temveč tudi zaradi svoje sestave. Vsebujejo beljakovine visoke biološke vrednosti, ki so pomembni gradniki telesa, še posebej mišične mase, pa tudi številne vitamine in minerale, kot so jod, selen, fosfor, mangan ter vitamini skupine B in vitamin D.

Poleg tega so vir posebnih maščobnih kislin, ki jih v drugih živilih redko najdemo v takšni obliki. Med njimi izstopajo omega-3 maščobne kisline, ki jih najdemo predvsem v mastnih ribah, kot so sardela, skuša, postrv, losos in sveža tuna. Priporočeni dnevni vnos teh maščob dosežemo že z enim samim obrokom mastne ribe.

Ribje meso je tudi lažje prebavljivo od številnih drugih vrst mesa, saj vsebuje manj vezivnega tkiva in ima mehko, nežno strukturo. Obrok iz ribe – denimo orada z blitvo ali ajdo – zato ni le okusen, temveč tudi uravnotežen in primeren za vsakdanjo prehrano.

Foto: SPAR

Ribji obrok pa ni zgolj stvar okusa ali tradicije, predstavlja tudi enega od načinov, kako na enostaven način obogatiti jedilnik. Ni torej naključje, da strokovnjaki priporočajo, da se ribe na naših krožnikih znajdejo vsaj dvakrat tedensko.

Danes ribje jedi niso več rezervirane le za posebne priložnosti ali obiske ob morju. Kakovostno ribo je mogoče kupiti tudi pri lokalnih ponudnikih in v dobro založenih ribarnicah v trgovinah SPAR, pogosto že očiščeno in pripravljeno za takojšnjo uporabo. Z ustrezno izbiro rib, pravim receptom in nekaj preprostimi kuharskimi triki je ribji obrok lahko hitro na mizi – in to več kot le enkrat na teden.

Kako prepoznati svežo ribo?

Ob izbiri ribe je svežina eden najpomembnejših dejavnikov. Ne le zaradi okusa, temveč tudi zaradi kakovosti pripravljene jedi. Sveža riba ima namreč povsem drugačno teksturo in aromo kot zamrznjena ali tista, ki ni sveža. Kako torej v trgovini prepoznamo svežo ribo?

Foto: SPAR

Prvi kazalnik je videz. Sveža riba ima bleščečo in gladko kožo. Oči so bistre, izbočene in svetle, škrge pa svetlo rdeče barve. Če je riba ob pritisku čvrsta in se meso povrne v prvotno obliko, je riba sveža. Svežo ribo prepoznamo tudi po blagem vonju po morju.

Pri izbiri naj vam pomagajo prodajalci v ribarnici. Nikakor ni odveč, da povprašate po datumu ulova in izvora ribe. V ribarnicah trgovin SPAR boste našli tudi označbe o poreklu, kar dodatno olajša izbiro.

Kam po najbolj svežo orado?

V trgovinah SPAR dajejo prednost lokalnim kmetom in domačim proizvajalcem, saj se zavedajo prednosti lokalne pridelave in samooskrbe z živili. Zato z njimi sodelujejo že vrsto let.

Pod oznako Naravnost od pridelovalca se skrivajo izdelki, ki jih z veliko mero predanosti pridelujejo lokalni dobavitelji. Tako podpirate domače – in uživate v najboljšem, kar imamo doma.

Foto: SPAR



Foto: SPAR Ena od zgodb lokalne predanosti prihaja iz Piranskega zaliva, kjer deluje ribogojnica Fonda , družinsko podjetje, ki s spoštovanjem do narave in strokovnim znanjem vzgaja vrhunsko belo ribo. Njihove orade plavajo v čistem morju, znotraj ekološko uravnoteženega prostora, kjer imajo dovolj prostora za gibanje in naravno rast. Rastejo z manj stresa in vsebujejo kar 15-krat manj živega srebra od divjih rib. Vsak korak – od vzreje do prodaje – je skrbno nadzorovan.Tak pristop ne pomeni le bolj sledljivega izvora, temveč tudi višjo kakovost rib, ki jih nato najdete v ribarnicah trgovin SPAR po Sloveniji.

Ribe iz ribogojnice Fonda so prepričale tudi Luko Pangosa, zmagovalca šova MasterChef Slovenija 2024. Ali veste, da lahko izkoristite prav vsak del ribe? Kako, preverite v videu.

Ideje, kako pripraviti orado

Orada s krompirjem

Sestavine za dve osebi:

2 oradi

pol kg krompirja

5 žlic olivnega olja

vejica peteršilja

1 žlička koriandra

1 žlička popra

1 žlica soka limone

2 lovorjeva lista

Foto: SPAR

Priprava

Krompir olupimo in ga narežemo na krhlje. Solimo, popramo ter posujejo s sesekljanim peteršiljem.

Nato pripravimo marinado za ribo. Pomešamo sol, poper, limonin sok, eno žlico olivnega olja in koriandrovo seme. Ribo nato pustimo pol ure marinirati v pripravljeni marinadi.

Krompir in orado po pol ure razporedimo v pekaču, polijemo z nekaj olivnega olja in pečemo v pečici na 190 stopinjah tako dolgo, da postane krompir zlato rumen, riba pa hrustljava.

File orade z ajdo in beurre blanc omako

Sestavine za dve osebi:

2-krat file orade

100 g ajdove kaše

1 kozarec ribjega fonda SPAR PREMIUM

2 šalotki

2 stroka česna

2 dl vina

sok pol limone

100 g špinače

3 žlice masla

koprc

oljčno olje

sol

poper

Domiselna kombinacija, ki prinaša pravo eksplozijo okusov Namesto klasične soli lahko uporabite Barba sol z zelišči. Sestavljajo jo nejodirana nerafinirana morska sol ter mleta zelišča lokalne pridelave (rožmarin, majaron, origano, bazilika, žajbelj, meta, zeleni poper, timijan, pehtran, peteršilj).

Priprava

Ribjo osnovo zavremo, vmešamo ajdo in špinačo ter odstavimo z ognja.

Za beurre blanc omako na oljčnem olju na hitro prepražimo nasekljano šalotko in česen. Zalijemo z limoninim sokom in vinom ter kuhamo deset minut. Precedimo in tekočino zreduciramo za približno 80 odstotkov.

File orade osušimo s papirnatimi brisačkami, solimo in popramo na strani s kožo. Ponev dobro segrejemo. File pečemo samo na strani s kožo, in sicer približno štiri minute. Obrnemo ga samo za trenutek in odstranimo iz ponve.

Redukcijo vina segrejemo. Vanjo vmešamo hladno maslo, da dobimo gosto svilnato omako.

Ko jed postrežemo, jo pokapljamo še z ekstra deviškim oljčnim oljem.

Tatar orade z limono in meto

Sestavine za štiri osebe:

4-krat file orade (po 200 g)

prgišče listov sveže mete

solni cvet

olivno olje

rdeči poper

limona

Foto: SPAR

Priprava

Fileje orade umijemo, osušimo in narežemo na drobne kocke. Nekoliko posolimo in naoljimo.

Pripravimo marinado: v oljčno olje stisnemo limono, dodamo nasekljane listke mete (nekaj najlepših pustimo za dekoracijo).

Ribje meso z marinado prelijemo vsaj 15 minut, preden ga postrežemo, hranimo pa na hladnem.

Foto: SPAR Zakaj izbrati orade iz Ribogojnice Fonda?

Počasna rast rib,

svežina, ki jo lahko okusite,

popolna sledljivost,

lokalna pridelava.