13 ton kokaina, skritega med bananami, tudi za evropski trg #video

13 ton kokaina, ki so ga zasegli 14. oktobra, podira prejšnji rekord v Španiji, ko so leta 2023, prav tako v četrtem največjem kontejnerskem pristanišču v Evropi, našli 9,4 tone kokaina.

"Očitno je, da teh 13 ton kokaina ni bilo namenjenih le španskemu trgu, saj španski trg ne more prenesti toliko drog naenkrat. Ta droga je bila namenjena distribuciji po vsej Evropi," je dejal Antonio Martinez Duarte, vodja Central Brigade za narkotike nacionalne policije. "Gre za največji zaseg kokaina v Španiji. In drugi zaseg v Evropi, morda tretji na svetu te vrste. Tega nam ne bi uspelo s pomočjo oblasti, pritiskom nacionalne policije in carinske nadzorne službe, ki je izvajala nadzor nad sumljivimi podjetji in kriminalnimi združbami," je dodal Martinez.

Namig iz Ekvadorja

Španska policija je bila v pripravljenosti po obvestilu kolegov iz Ekvadorja, da je na poti sumljiv tovor. Martinez je še povedal, da je policija aretirala žensko, partnerico v podjetju, ki je bilo prejemnik pošiljke, vodji uvoznega podjetja pa sta na begu.

"Najprej smo kontejner pregledali s posebnim skenerjem in med blagom odkrili nekaj, kar niso bile banane. Zato smo opravili popolni fizični pregled. Za nizom palet, kjer so bile banane, smo odkrili večje število palet z veliko tabletami, skritimi v škatlah, kjer naj bi bile banane," je novinarjem pojasnil vodja carinskega nadzora Daniel Montesinos.

Ekvador sicer velja za največjega izvoznika banan na svetu.