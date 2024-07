Dopustnik na nemški obali našel naplavljeno tono kokaina

Dopustnik je na obali nemškega otoka Borkum v Severnem morju aprila našel več sumljivih vreč in o tem obvestil policijo. Kot so danes sporočili z nemškega javnega tožilstva, je bil v vrečah kokain, skupno pa ga je na obalo naplavilo približno tono.

Iz urada javnega tožilca v Aurichu so potrdili, da so vreče vsebovale približno tono kokaina in da je primer prevzel zvezni urad kriminalistične policije. Zasežena količina je ena od največjih na obalah otokov nemške zvezne dežele Spodnja Saška v zadnjih letih.

Vprašanja, od kod so paketi z drogo prispeli, zakaj so se znašli na nemškem delu obale Severnega morja in ali je preiskava že pokazala, kdo so morebitni osumljenci, ostajajo neodgovorjena, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Leta 2021 so delavci na nasipu na obali v okrožju Aurich odkrili 25 kilogramov kokaina. Podobno količino nezakonitih drog so pred tem našli tudi na otoku Baltrum. Pakete s kokainom je v začetku leta 2017 prav tako naplavilo na tamkajšnje plaže.