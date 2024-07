Na Hrvaškem pridržali četverico zaradi preprodaje kokaina iz Slovenije

Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je uvedel preiskavo proti štirim hrvaškim državljanom zaradi domnevne preprodaje kokaina. Policija sumi, da so drogo nabavljali v Sloveniji in jo preprodajali v hrvaški Istri, pri čemer so zaslužili več kot 30 tisoč evrov, so danes sporočili iz Uskoka.