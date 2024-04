Najprej so mu zasegli kokain, nato pa še za okoli 75 tisoč evrov ekstazija #foto

Potem ko so pred slabim mesecem celjski policisti v hišni preiskavi pri 33-letniku z območja Žalca našli in zasegli dobrega pol kilograma kokaina, so v nadaljevanju preiskave kriminalisti hišno preiskavo opravili še v objektu na območju Dobrne, ki ga je uporabljal isti moški. Tam so našli za okoli 75 tisoč evrov ekstazija.

33-letnika so po tem, ko so v hišni preiskavi našli kokain, zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami policisti privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.

V nadaljevanju preiskave so celjski kriminalisti hišno preiskavo opravili še na območju Dobrne, v objektu, za katerega so pridobili podatke, da ga je uporabljal 33-letnik.

Foto: PU Celje

"V objektu smo našli in zasegli nekaj manj kot osem kilogramov prepovedane droge ekstazi (MDMA). Vrednost zasežene droge pri prodaji na drobno bi znašala okoli 75 tisoč evrov," je v sporočilu navedla Milena Trbulin s Policijske uprave Celje.

33-letnika, ki je trenutno v priporu, bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od enega do desetih let.

Foto: PU Celje