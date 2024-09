V enajstih prodajalnah nemške diskontne verige na zahodu države so v zabojih banan skupno našli 95 kilogramov kokaina v vrednosti več kot sedem milijonov evrov, je danes sporočilo tožilstvo v mestu Mönchengladbach. Droga je bila verjetno pomotoma dostavljena v osrednje skladišče te verige, nato pa razposlana po njenih prodajalnah.

"Preiskovalci domnevajo, da diskontna prodajalna ni bila pravi prejemnik pošiljke, ampak je blago prejela po pomoti," je sporočila policija, ne da bi navedla ime trgovske verige. Kot je še pojasnila, je bila pošiljka iz Južne Amerike raztovorjena v belgijskem pristanišču Antwerpen.

Droge so 10. septembra prvič odkrili zaposleni v dveh poslovalnicah diskonta v Mönchengladbachu. Kasnejše preiskave so odkrile pakete drog v drugih prodajalnah v Duisburgu, Krefeldu, Viersnu, Heinsbergu in Neussu, navaja nemška tiskovna agencija dpa.