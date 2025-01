Tako boste spekli najbolj okusen proteinski kruh

Za vse, ki iščete zdrav in hranljiv kruh, ki je bogat z beljakovinami in vlakninami, je ta recept prava izbira. Proteinski kruh s semeni je popoln za zajtrk, prigrizke ali kot osnova za vaše najljubše namaze. Ta slasten kruh, ki ga ni težko pripraviti, je prav tako brez glutena. Sestavljen je iz zdravih maščob, ki bodo poskrbele za zdravje vsakega telesa. Z dodatkom naribanih bučk, ovsenih kosmičev in celo zrnatega (cottage) sira je kruh sočen, okusen in hranljiv.