Kako pripraviti bučkine polpete brez moke ali drobtin

Za vse, ki iščete zdrav in okusen obrok, ki vam bo dal dovolj beljakovin, so bučkini polpeti odlična izbira. Naredite jih lahko tudi brez moke ali drobtin in s tem pripomorete k svoji liniji. Bučke v kombinaciji s parmezanom, skuto in jajci ustvarijo hrustljave in sočne polpete, kar bo brez dvoma navdušilo vaše brbončice. Bučkini polpeti pa niso le okusni, ampak tudi enostavni za pripravo. Berite članek naprej, če želite izvedeti recept!