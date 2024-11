Na zid prilepljeno banano, ki je delo italijanskega vizualnega umetnika Maurizia Cattelana, so v sredo na dražbi v New Yorku prodali za 6,2 milijona ameriških dolarjev (5,9 milijona evrov). Banano je kupil vlagatelj v kriptovalute kitajskega rodu Justin Sun.

Na dražbi, pri kateri je avkcijska hiša priporočeno ceno podala med milijonom in 1,5 milijona ameriških dolarjev, je sodelovalo sedem potencialnih kupcev.

Kot je po poročanju francoske tiskovne agencija AFP povedal Justin Sun v izjavi za avkcijsko hišo, banana ni zgolj umetniško delo, ampak tudi kulturni fenomen, ki povezuje svetova umetnosti in memov ter skupnost kriptovalut.

"To ni samo umetniško delo," je dejal Sun v izjavi za Sotheby's, saj po njegovem mnenju "predstavlja kulturni fenomen, ki povezuje svetove umetnosti, memov in skupnosti kriptovalut. Verjamem, da bo ta del spodbudil več razmišljanja in razprave v prihodnosti in bo postal del zgodovine."

Pred petimi leti delo ni doseglo tako visoke cene

Umetniško delo so pred petimi leti prodali za 120 tisoč ameriških dolarjev (114 tisoč evrov).

Cattelana je delo s podobo banane z naslovom Komik predstavil kot del instalacije v mednarodni galeriji Perrotin v okviru razstave sejma umetnin Art Basel v ameriškem Miamiju leta 2019. Sprožil je polemiko in vprašanja, ali se tovrstna dela obravnava kot umetnost. Umetniško delo iz banane in lepilnega traku je postalo globalna senzacija z vplivom na sodobno kulturno zavest.

Novi lastnik prejel navodila, kako banano nadomestiti, ko se pokvari

Glede na kratek rok trajanja banane je Sun v bistvu kupil potrdilo o pristnosti Cattelanovega dela ter navodila, kako banano nadomestiti, ko se pokvari. Samo banano so za 35 centov prodali bangladeškemu prodajalcu sadja iz manhattanske soseske Upper East Side, je poročal ameriški časnik The New York Times. Sun je sicer po nakupu napovedal, da namerava banano pojesti v prihodnjih dneh.

Italijanski umetnik Cattelan je poleg dela Komik znan tudi po izdelavi 18-karatnega zlatega stranišča z naslovom Amerika, ki ga je ponudil prihodnjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu v času njegovega prvega predsedniškega mandata v Beli hiši.