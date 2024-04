Kako premagati spomladansko utrujenost? Preizkusite teh pet nasvetov.

Pomlad se je že začela, dnevi so daljši in urnik postaja vse bolj pester. Ob takšnih spremembah se lahko hitro pojavi spomladanska utrujenost, ki nas ovira pri vsakodnevnih opravilih. Če tudi vi čez dan težko funkcionirate zaradi zaspanosti, imamo za vas pet nasvetov, ki vam bodo pomagali premagati to neprijetno počutje.

Kaj sploh je spomladanska utrujenost?

V času, ko so aktualni hladnejši dnevi oziroma meseci, so noči daljše in tako ima naše telo čas, da proizvede več melatonina in manj serotonina, kar povzroči, da se počutimo bolj utrujene, nekateri občutijo tudi slabost. Nasprotno se z našim telesom dogaja, ko začnejo dnevi postajati daljši, prisotne je več svetlobe, kar spodbudi večji nastanek serotonina, ki izboljša naše razpoloženje in nam da nov zagon. Pri nekaterih ljudeh je počutje slabše, saj potrebujejo dlje časa, da se prilagodijo spremembam. Ob dvigu temperatur se naše žile razširijo, posledica česar je nižji krvni tlak. Vsi ti procesi vodijo do zmanjšanja energije, čemur rečemo tudi spomladanska utrujenost.

Poskrbite za učinkovit spanec. Foto: Pexels

Pet nasvetov, ki vam bodo pomagali premagati spomladansko utrujenost

1. Hladen tuš bo zjutraj poskrbel, da boste prebujeni in pripravljeni za nov dan

V svojo jutranjo rutino vključite hladen tuš, ki bo pospešil vaš krvni obtok. Dan boste začeli sveže in sproščujoče. Simptomi spomladanske utrujenosti bodo v enem mahu pregnani in tako boste pripravljeni na nove podvige v dnevu. Vsi, ki pa vam hladen tuš povzroča težave, lahko poskusite jutranje tuširanje s toplo vodo in le zadnji dve ali tri minute s hladno. Tako se bo vaše telo postopoma navadilo na spremembe v temperaturi.

Hladen tuš zjutraj Foto: Shutterstock

2. Zdrava prehrana je ključna pri premagovanju utrujenosti

Sprememba, ki ne bo vplivala samo na utrujenost, ampak na celotno telo. Ob uživanju zdravih in uravnoteženih obrokov bo vaše telo bolj energično, prožnejše in zmogljivejše. S spremembo v prehrani lahko vplivate tako na svoje počutje kot tudi na telesne spremembe. Poskrbite, da v svoje obroke vključite dovolj zelenjave in mesa, ki bosta vsekakor pripomogla k temu, da boste lažje sledili dnevu. Pri premagovanju utrujenosti so ključnega pomena tudi vitamini, ki jih lahko zaužijete na primer s sadjem in zelenjavo.

Zdravo kosilo v službi Foto: Shutterstock

3. Poskrbite, da boste telesno aktivni vsak dan

Najdite šport, ki vas bo veselil in ki ga boste lahko izvajali dolgoročno. Ko se pojavijo lepši dnevi, se odpravite v naravo teč ali pa na pohod, ki bo vaša pljuča napolnil s svežim zrakom. Če tek ali pohod v hribe za vas predstavljata prevelik zalogaj, začnite z daljšimi sprehodi. Lahko pa obiščete tudi fitnes ali kakšno drugo aktivnost, ki se izvaja v notranjih prostorih.

Tek s prijatelji Foto: Shutterstock

4. Jutranjo kavo zamenjajte z matcho

Oba napitka vsebujeta kofein, ki vam da energijo, razlik med njima pa je kar veliko. Kofein v kavi povzroči eksplozijo energije v trenutku, njegov učinek pa traja približno eno uro. Kofein v matchi pa se absorbira od šest do osem ur, kar zagotavlja enakomernejšo razporeditev energije.

Matcha namesto kave Foto: Shutterstock

5. Premišljeno razpolagajte s svojim časom

Čas je vladar, a poskrbite, da boste vi vladar časa. Dan ima 24 ur, kar se sliši veliko, ampak v resnici ni. Ure minevajo kot minute, zato se v nas velikokrat pojavijo skrbi, delo se ne konča, za športno aktivnost zmanjka časa in energije, naš spanec ni dovolj kvaliteten in naše počutje ni najboljše. Vse to se pojavi, če nismo dovolj organizirani. Če končate službo na primer med četrto in peto uro, imate čas, da poskrbite zase in za svoje otroke, pripravite zdravo večerjo in sočasno skuhate še kosilo za v službo, ki ga boste jedli naslednji dan. Po kuhanju se odpravite na trening ali pa ga opravite celo pred kuhanjem. Bodite pozorni na to, da zaužijete zadnji obrok vsaj dve uri pred spanjem, saj bo vaš spanec tako kvalitetnejši. Pomembno je tudi pitje zadostne količine vode, zato naj bo vaša steklenica vedno blizu vas. Vse aktivnosti lahko torej spravite v en dan, umetnost je samo v času, ki si ga morate dobro razporediti.

Bodite vladar svojega časa Foto: Shutterstock