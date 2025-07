Ob višjih temperaturah se kakovost spanca pogosto zniža. Verjetno je vsem znano potenje med spanjem, neprestano premikanje, nemirnost in vdihavanje vročega zraka v prostoru. A dobra novica je, da obstaja nekaj preprostih trikov, ki lahko pomagajo ublažiti vpliv vročine in vam omogočijo boljši počitek. Razkrivamo vam jih v nadaljevanju tega članka.

Ohladite spalnico, kolikor je mogoče

Idealna temperatura za spanje je okoli 18 stopinj Celzija, a je to v poletnih mesecih težko dosegljivo – še posebej za tiste, ki nimajo klimatske naprave. Na srečo obstaja nekaj načinov, s katerimi si lahko pomagate:

Zračite prostor zgodaj zjutraj in pozno zvečer.

Podnevi zagrnite zavese ali spustite rolete, da preprečite segrevanje.

Uporabite ventilator in pred njega postavite skledo z ledenimi kockami (zrak bo prijetno hladen).

Izberite lahkotno posteljnino

Odeje in težke rjuhe naj čez poletje ostanejo v omari. Spite pod tanko bombažno rjuho, ki diha in odvaja vlago. Izogibajte pa se sintetičnim materialom, saj zadržujejo toploto in povzročajo potenje.

Tuš pred spanjem, a ne mrzel

Hiter mlačen tuš pred spanjem ne osveži le telesa, ampak tudi nekoliko zniža telesno temperaturo. Izogibajte se hladni vodi, saj lahko povzroči, da telo začne proizvajati več toplote kot odziv na nenaden šok.

Pazite na prehrano in pijačo zvečer

Težki in mastni obroki tik pred spanjem obremenijo prebavo in dodatno segrevajo telo. Zvečer raje posezite po lažji hrani, na primer solatah, jogurtih ali sadju. Izogibajte se alkoholu, kofeinu in sladkim pijačam, saj dehidrirajo in motijo spanec.

Ohlajena posteljnina

Za nekaj minut lahko pred spanjem položite blazino ali rjuho v zamrzovalnik (zavito v vrečko). To bo poskrbelo za prijetno svežino.

Spite nižje

Topel zrak se dviguje. Če imate možnost, si posteljo začasno uredite bližje tlom, na primer na jogiju ali zložljivem ležišču. V pritličju je običajno tudi nekoliko hladneje kot v višjih nadstropjih.

Omejite elektronske naprave

Elektronske naprave, kot so računalniki, televizorji in polnilci, oddajajo toploto. Pred spanjem jih izključite ali popolnoma izklopite iz elektrike, da se prostor ne segreva dodatno.

