Dan se za večino ljudi začne s skodelico kave že zgodaj zjutraj. Marsikdo zaužije kavo, še preden bi popil kozarec vode. Kavna rutina se nato nadaljuje v službi, nekaterim celo večkrat med delom. Včasih po službi sledi še kakšna kava s prijateljico ali pa se nam zmanjša energija, zato popijemo še eno kavo. Se prepoznate v takšnem scenariju? Seveda je vse to normalno, ampak včasih ne najboljše za naše telo. Razkrivamo, kakšne spremembe se vam lahko zgodijo, če iz svojega življenja izključite kofein.

Tesnoba bo manjša

Val, ki ga ta napitek poleg energije prinese s seboj, je sprožitev hormona boja ali bega in lahko posledično privede do povečanih tesnobe, živčnosti in stresa, hitrejšega utripa srca ter napadov panike.

Čaka vas boljši spanec

Ob prenehanju pitja kave se bo vaš spanec izboljšal. Kofein povzroča nemiren spanec in celo zaspanost čez dan. Verjetno niste pomislili, da je mogoče to razlog, da vaš spanec ni tako kakovosten, kot bi moral biti.

Boljši spanec Foto: Shutterstock

Znebili se boste glavobolov

Za glavobol, ki ga povzroči kava, ni potrebnega veliko kofeina. Pojavi se lahko zelo kmalu, najprej v blagih oblikah, posledično pa se lahko razvije tudi v večje glavobole. To lahko omilite s pitjem vode in počitkom. Če opazite glavobole po zaužitju kave, upoštevajte svoje telo in zmanjšajte vnos kofeina čez dan.

Težo lahko izgubite, a prav tako pridobite

Vsakodnevno pitje kave poveča ravni sladkorja za skoraj deset odstotkov, kar poveča tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni. Po drugi strani pa je kava pri hujšanju včasih celo zaželena, saj pomaga pri presnovi in kurjenju maščob. Pomembno je, da pijete kavo v zmernih količinah, lahko pa jo nadomestite tudi s čim drugim.

Izguba kilogramov Foto: Shutterstock

Korak do lepšega nasmeha

Kofein je v veliko primerih eden izmed glavnih povzročiteljev poškodb zob. Vaša sklenina se zaradi kave obarva. Kofein pa vsebujejo tudi druge pijače, kot so na primer energijske gazirane pijače. Te lahko povzročijo tudi nastanek obrabe zob in kariesa.

Hormonske koristi za ženske

Kofeinske pijače lahko vplivajo na ravni estrogena pri ženskah, kar pa ni nujno vzrok za zaskrbljenost. To lahko povzroči težave nekaterim ženskam, ki imajo težave z zdravstvenimi stanji, kot je endometrioza.

Prihranili boste kar nekaj denarja

Ob prenehanju pitja kave bo vaš šparovček hitro napolnjen do vrha. Prenehajte piti kavo in ta denar, ki bi ga drugače namenili skodelici kave, namenite za varčevanje. Vsak evro šteje in na koncu se jih lahko nabere kar zajeten kupček.

Varčevanje Foto: Shutterstock

Pozitivno razpoloženje

Nihanja razpoloženja so pogosto prisotna, ko postanemo odvisni od kave. Če je ne popijemo v času, ko smo navajeni, postanemo živčni, naše razpoloženje niha in hitro pride do slabe volje. Če boste prenehali piti kavo, boste opazili razliko v razpoloženju, ki bo bolj mirno in pozitivno naravnano.

Manj zaužitih kalorij v dnevu

Veliko ljudi je navajenih piti kavo z mlekom, sladkorjem, sirupom in preostalimi dodatki. Če se spomnimo prvega dela tega članka, lahko ugotovimo, da je to kar nekaj kav na dan. Sama kava sploh ni kalorična, nima skoraj nič kalorij, a ob dodatku mleka in sladkorja hitro postane kalorična bomba, s katero bi lahko nadomestili celo obrok.

Kava s prijatelji Foto: Shutterstock

Uživanje kave ima poleg negativnih učinkov tudi nekaj pozitivnih, zato sami presodite, kateri učinki so vam bolj pomembni in kateri manj, in se na podlagi tega odločite, koliko kave boste zaužili.