Vročinski val: ne delajte te ogromne napake, ki vas lahko drago stane!

Ker voznik med vožnjo ne sme uporabljati pametnega telefona, to v prvi vrsti seveda velja za sopotnike oziroma za priklapljanje voznikovega pametnega telefona na polnilni kabel v avtomobilu, ki se lahko v novejših avtomobilih uporablja tudi za povezavo z multimedijskima vmesnikoma Apple CarPlay ali Android Auto.

Do 35 stopinj, potem pa se lahko začnejo pojavljati anomalije v delovanju

Apple in Samsung na primer kot zgornjo mejo temperature, pri kateri njuni pametni telefoni iPhone oziroma Galaxy delujejo v "normalnih delovnih pogojih", navajata 35 stopinj Celzija (vir, vir), pri višjih pa se je zahtevnejšemu brkljanju po pametnih telefonih bolje odreči.

Avtomobili bodo v teh dneh nemalokrat pokazali temperature nad 35 stopinjami Celzija. Foto: Matic Tomšič

Pametni telefoni so zasnovani tako, da toplote ne vpijajo, temveč jo poskušajo čim bolj razpršiti v okolico, saj so tudi sami generatorji toplote.



Ko se pametni telefoni – to še posebej velja za bolj premijske naprave s kovinskim ohišjem, ki deluje kot hladilno telo, ki absorbira interno toploto pametnega telefona in jo oddaja v okolico – segrejejo zaradi izpostavljenosti soncu ali vročemu okolju, se situacija pravzaprav obrne.



Ohišje pametnega telefona začne vpijati toploto in jo posreduje v notranjost naprave, zaradi česar se ta še bolj segreva in ustvari se povratna zanka, ki lahko vodi do motenj v delovanju pametnega telefona ali v skrajnih primerih celo do poškodb določenih komponent.

Pregrevanje je smrt za baterijo, pa tudi potencialna nevarnost za uporabnika

Na vročino je še posebej občutljiva baterija, v kateri se lahko zaradi presežene toplotne tolerance začne uparjanje tekočin, kar lahko trajno poškoduje baterijo.

Ko je mobilni telefon izpostavljen višjim temperaturam, je načeloma odsvetovano tudi polnjenje baterije, saj to tudi v običajnih razmerah praviloma povzroči segrevanje naprave. Foto: Shutterstock

Glavna posledica poškodb je krajša življenjska doba baterije, kar pomeni, da bo z vsakim polnjenjem postopoma zadrževala manj električnega naboja.

V skrajnih, a načeloma redkih primerih lahko nabiranje plinov v baterijah pametnih telefonov, ki ga povzroči nezmožnost dovolj hitrega odvajanja toplote iz notranjosti naprave, povzroči celo napihovanje baterije. Takšne baterije so nato manj odporne proti nastanku morebitnih razpok ali poškodbam, ki lahko povzročijo tudi samovžig ali eksplozijo pametnega telefona.

Kako zmanjšamo toplotno obremenitev pametnega telefona

Toplotno obremenitev telefona lahko v vročini zmanjšamo tako, da mu takrat ne nalagamo zahtevnih opravil, kot so iskanje poti z navigacijo GPS, navijanje svetlosti zaslona ali brskanje po družbenih omrežjih, ali pa ga odklopimo s polnilnega kabla, svetujejo proizvajalci.

Takole na pregrevanje uporabnika opozori Applov iPhone. "Iphone se mora ohladiti, preden ga lahko znova uporabljate." Foto: Posnetek zaslona

Če se bo telefon pregrel, bo uporabnika na to pogosto opozoril s posebnim obvestilom, počasnejšim delovanjem, predvsem odzivnostjo zaslona na dotik, počasnejšim ali povsem prekinjenim polnjenjem baterije ali pa celo ponovnim zagonom.

Ko telefon kaže prva dva opozorilna znaka pregrevanja, ga lahko hitro razbremenimo tako, da vklopimo način letenja, ki prekine vse aktivne povezave, ali pa ga kar sami ponovno zaženemo ročno.

Da imamo opravka s pregretim pametnim telefonom, lahko začutimo tudi med držanjem naprave v dlani. Pametni telefon, katerega notranja temperatura bo presegla 36 ali 37 stopinj Celzija, bo na dotik praviloma namreč postal zelo topel.

Tako rekoč vsi največji proizvajalci pametnih telefonov uporabnikom močno odsvetujejo intenzivnejšo uporabo njihove naprave v času temperaturnih ekstremov in v razmerah, ko se je težko izogniti visoki vročini, na primer v avtomobilu, ki je bil dlje izpostavljen močnemu soncu. Foto: Shutterstock

Vroč pametni telefon v zamrzovalniku ni najboljša ideja

Hitra sprememba temperaturnih razmer lahko povzroči nabiranje kondenza v notranjosti pametnega telefona, kar je lahko slaba novica za uporabnika ali uporabnico, saj elektronika in voda nista najboljša kombinacija.

Okolje, kjer je temperatura nižja od deset ali celo dvajset stopinj Celzija, tudi pomeni, da pametni telefon ni izpostavljen temperaturnemu razponu, ki ga večina proizvajalcev navaja kot idealne za optimalno delovanje naprave, torej od približno nič do 35 stopinj Celzija.