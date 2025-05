Več uporabnikov pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android je v zadnjih tednih opazilo ter na družbenih omrežjih in forumih tarnalo, da je aplikacija Instagram nenadoma neznansko obremenila baterije njihovih naprav. Da se to res dogaja, so potrdili tudi pri Googlu, ki upravlja razvoj platforme Android. Težavo reši posodobitev Instagrama na najnovejšo različico.