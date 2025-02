Na skoraj vseh pametnih telefonih z operacijskim sistemom Android, ki so bili kot novi kupljeni po oktobru 2024 ali pa so bile nanje od oktobra lani nameščene najnovejše posodobitve in popravki, se je tako rekoč na skrivaj pojavila aplikacija Android System SafetyCore. Gre za sistemsko aplikacijo, ki je po navedbah Googla namenjena izboljšanju varnosti pri pošiljanju kratkih sporočil (SMS), v prihodnje pa naj bi zaščito uporabnika povečala tudi na drugih področjih. Kdor je na svojem telefonu ne želi imeti, lahko aplikacijo SafetyCore sicer odstrani ali onemogoči.

Na skoraj vseh telefonih z Androidom

Google je 5. oktobra lani izdal nov paket varnostnih posodobitev za pametne telefone z operacijskim sistemom Android. Med klasično zbirko popravkov je bila novost, ki pa je Google ni obešal na veliki zvon.

Šlo je za Android System SafetyCore, aplikacijo in ne zgolj posodobitev, ki jo je Google skopo opisal kot sistemsko komponento, ki na platformo Android prinaša novo infrastrukturo za zaščito uporabnikov aplikacij, pri čemer vsa obdelava podatkov poteka na pametnem telefonu – torej ni komunikacije z Googlovimi strežniki.

Aplikacija Android System SafetyCore je skoraj zagotovo nameščena na vseh pametnih telefonih, ki so bili kot novi kupljeni po oktobru 2024, in na vseh pametnih telefonih, ki imajo najmanj operacijski sistem Android 9 (aktualna različica je 15) in na katere so bile od 5. oktobra do danes nameščene varnostne posodobitve.

Pametni telefoni z operacijskim sistemom Android sicer predstavljajo približno 72 odstotkov vseh, ki so trenutno v uporabi. Levji delež preostanka tržnega deleža pripada Applu in platformi iOS za pametne telefone iPhone (vir).

Kaj natanko je Android System SafetyCore?



Gre za varnostno ogrodje, ki po Googlovih navedbah med drugim predstavlja "hitrostno oviro" pri deljenju fotografij, ki bi lahko vsebovale goloto. Z drugimi besedami: če želi uporabnik v sporočilu SMS poslati fotografijo, ki prikazuje goloto, jo bo pametni telefon zameglil, nato pa ga vprašal, če jo res želi poslati. Podobno bo storil na prejemnikovi strani: takšno fotografijo bo zameglil in prejemnika obvestil o morebitnih tveganjih in mu predlagal, kaj lahko stori. Ogleda fotografije brez zameglitve mu sicer ne bo omogočil.



Aplikacija Android System SafetyCore je glede na število namestitev v kategoriji aplikacij z vsaj milijardo uporabnikov, kar nakazuje na množično nameščanje na pametne telefone z Androidom. Ročno je sicer najverjetneje ni namestil skoraj nihče. Foto: Posnetek zaslona

Tehnološki medij ZDnet sicer poroča, da aplikacija oziroma infrastruktura, ki jo zagotavlja, zmore še veliko več oziroma da opozarjanje na gole fotografije sploh ni njena primarna funkcija. Druge aplikacije se lahko nanjo naslonijo pri prepoznavanju neželenih sporočil, poskusov prevar ali celo zlonamernih programov, na primer.



Kot zagotavljajo pri Googlu, obdelava podatkov prek SafetyCore poteka izključno na napravi (pametnem telefonu), Googlu pa ne pošilja nobenih podatkov oziroma kako drugače komunicira s strežniki podjetja.

Uporabniki so besni

Težava je v tem, da Google uporabnikom ni najbolje sporočil, kaj natanko zelo potiho namešča na njihove pametne telefone, in za namestitev aplikacije Android System SafetyCore ni zahteval dovoljenja uporabnikov. Za nameček se aplikacija namesti med sistemske aplikacije, kar pomeni, da je na klasičnem seznamu nameščenih aplikacij ne bomo našli, na namizju pa bomo zaman iskali njeno ikono.

Posledica: uporabniki so znoreli. Na družbenih omrežjih so se začela pojavljati opozorila, da je Google na pametne telefone z Androidom na skrivaj nameščal aplikacijo, za katero tako rekoč nihče ni vedel, kaj natanko počne. Nekateri uporabniki so Google celo obtožili, da jim je podtaknil vohunski program.

Gnev uporabnikov se odraža tudi v oceni aplikacije v trgovini Google Play, kjer njena povprečna ocena znaša 2,3 od 5, daleč največ ocen pa je najnižjih, torej 1.

Ocene aplikacije Android System SafetyCore v trgovini Google Play Foto: Posnetek zaslona

Komentar enega od uporabnikov v trgovini Google Play: "Ne strinjam se s spywarom (zlonamerni programi za vohunjenje, op. p.). Namesti se, ne da bi se uporabnik s tem strinjal ali za to celo vedel, in 'skenira' vsebino pametnega telefona. Je skrita, informacije o njej pa je izredno težko najti. Njena stran v trgovini Google Play pravzaprav ne pojasni ničesar, najprej pa jo je bilo celo nemogoče najti brez točno določene spletne povezave. To je še en razlog več, da odstranimo ta spyware. Nisem dobil obvestila, da je nameščena, zakaj je nameščena in kaj počne. Vsem svetujem, da jo odstranite."

Kdor aplikacije ne želi imeti na svojem pametnem telefonu, se je lahko znebi ali pa jo onemogoči

Google aplikacije Android System SafetyCore sicer ni opredelil kot kritično pomembne za delovanje operacijskega sistema Android, zato jo je mogoče odstraniti ali (v nekaterih primerih) onemogočiti njeno delovanje.

Predzadnji korak postopka za odmestitev aplikacije Android System SafetyCore Foto: Posnetek zaslona

To lahko storimo tako, da na pametnem telefonu z Androidom sledimo tem korakom:

- Odpremo Nastavitve.

- Odpremo Aplikacije.

- Izberemo "Prikaz vseh aplikacij".

- V zgornjem desnem kotu pritisnemo na gumb s tremi navpičnimi pikami in v meniju izberemo "Prikaži sistemske procese".

- Na posodobljenem seznamu aplikacij poiščemo Android System SafetyCore in tapnemo nanjo.

- Izberemo možnost Odmesti in nato še V redu.

Zadnji korak postopka za odmestitev aplikacije Android System SafetyCore Foto: Posnetek zaslona

Nekateri uporabniki so sicer opozorili, da bo postopek sčasoma morda treba ponoviti, saj se je aplikacija Android System SafetyCore na njihove pametne telefone znova samodejno namestila v sklopu posodobitev za storitve Google Play.