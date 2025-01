Pet kritičnih ranljivosti

Google uporabnike v januarskem obvestilu o varnosti operacijskega sistema Android (vir) obvešča, da je bilo identificiranih pet kritičnih ranljivosti, ki bi morebitnim napadalcem na prizadetih napravah omogočile poganjanje zlonamerne programske kode.

To bi lahko storili na skrivaj, torej brez posebnih dovoljenj uporabnika ali pametnega telefona. Takšne varnostne luknje bi napadalcem lahko omogočile vohunjenje za uporabnikom, dostop do njegovih podatkov ali zlorabo njegove naprave na najrazličnejše načine.

Kritičnim varnostnim luknjam so pri Googlu podelili oznake CVE-2024-43096, CVE-2024-43770, CVE-2024-43771, CVE-2024-49747 in CVE-2024-49748. Opozorili so sicer še na nekaj drugih, a ne predstavljajo takšnega tveganja kot naštete.

Na ranljivosti je Google opozoril Amber Security Lab, ki deluje pod okriljem kitajskega proizvajalca pametnih telefonov Oppo.

Kako se zaščititi?

Uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android, med katere spadajo telefoni znamk Google (Pixel), Samsung, Xiaomi, OnePlus, Honor, Realme, Oppo, Vivo, Sony, Motorola, Asus in drugi, morajo za zakrpanje ranljivosti namestiti zadnjo varnostno posodobitev, ki je bila izdana 5. januarja.

Samsung je naštete kritične varnostne luknje odpravil že z zadnjo decembrsko varnostno posodobitvijo (vir).

Kako posodobimo pametni telefon z Androidom?



Nameščena zadnja varnostna posodobitev za operacijski sistem Android Foto: Posnetek zaslona

Uporabnikom, ki so ob prejetju poziva, naj namestijo najnovejši varnostni popravek, to tudi že storili ali pa se njihovi pametni telefoni posodabljajo samodejno, ni več treba skrbeti, vsi drugi, ki redno preskakujejo obvestila o (varnostnih) posodobitvah, ki so na voljo, ali pa ga morda celo niso prejeli oziroma so ga prezrli, pa lahko to storijo ročno:



- Na pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android odpremo Nastavitve (Settings).



- Odpremo Sistem (System) in nato Posodobitve programske opreme (Software Update).



- Namestimo sistemsko posodobitev, ki je na voljo (če je ni, je naš pametni telefon posodobljen).