Svarilo iz Nemčije: Trenutno stanje je zelo nevarno, oktober se hitro bliža

14. oktober prinaša konec uradne podpore in s tem tudi konec krpanja varnostnih lukenj za operacijski sistem Windows 10, ki je še vedno nameščen na skoraj dveh tretjinah vseh osebnih računalnikov z Windowsi. To lahko posameznikom in podjetjem povzroči številne nevšečnosti ter predstavlja potencialno veliko varnostno grožnjo, opozarjajo v nemški veji evropskega velikana s področja kibernetske varnosti ESET.

V nemški podružnici podjetja ESET izpostavljajo (vir), da je bil v Nemčiji ob koncu leta 2024 na kar 65 odstotkih osebnih računalnikov z Windowsi – to je po njihovi oceni okrog 32 milijonov računalnikov – še vedno nameščen operacijski sistem Windows 10, ki je izšel leta 2015, Microsoft pa mu bo uradno podporo (z nekaj izjemami) odrekel 14. oktobra letos.

Globalni trendi so podobni. Po podatkih analitične spletne strani GS Stat Counter je operacijski sistem Windows 10 nameščen na 62,73 odstotka vseh osebnih računalnikov, Windows 11, ki je izšel leta 2021, pa le na nekaj več kot 34 odstotkih.

Presenetljiv podatek: operacijski sistem Windows 10 je od oktobra lani do januarja letos tržni delež celo še povečal za skoraj dva odstotka.

ESET: Trenutna situacija je ekstremno nevarna in veliko hujša kot leta 2020

Thorsten Urbanski, strokovnjak za infomacijsko varnost v nemški podružnici podjetja ESET, ki ima sicer glavni sedež v Bratislavi na Slovaškem, je opozoril, da je trenutna situacija veliko nevarnejša kot januarja 2020, ko se je iztekla uradna Microsoftova podpora nekoč zelo priljubljenemu operacijskemu sistemu Windows 7.

"Že do konca leta 2019 je Windows 7 uporabljalo samo še okrog 20 odstotkov lastnikov osebnih računalnikov, na novo platformo, Windows 10, pa jih je prešlo že več kot 70 odstotkov. Trenutna situacija je ekstremno nevarna," je posvaril Urbanski.

Kriminalci dobro poznajo ključne datume in samo čakajo na dan, ko bo podpore konec, opozarja Thorsten Urbanski iz podjetja ESET.

V podjetju ESET sicer opozarjajo, da konec uradne podpore za Windows 10 ne pomeni le velike varnostne grožnje – s koncem podpore je namreč konec tudi izdajanja varnostnih popravkov, ki bi zakrpali morebitne novoodkrite varnostne luknje – temveč tudi potencialne nevšečnosti za uporabnike in podjetja.

Imeli bi lahko namreč težave zaradi morebitne nezdružljivosti strojne ali programske opreme ali pa – to velja predvsem za podjetja, institucije ali organizacije – bi kršili regulacije ali zakonodajo s področja kibernetske varnosti, so še poudarili.

Ura je pet do dvanajstih, pravi ESET, toda zakaj več uporabnikov kljub svarilom ne nadgradi na Windows 11?

"Ura je pet do dvanajstih, kar pomeni, da imamo še 'pet minut', če se želimo v letu 2025 izogniti varnostnemu fiasku. Uporabnikom močno priporočamo, da ne čakajo na oktober, temveč da na Windows 11 preklopijo nemudoma oziroma da, če to ni mogoče, poiščejo alternativni operacijski sistem," so še zapisali v podjetju ESET.

Če ima uporabnik obstoječi licenčni ključ za Windows 10, lahko vsaj trenutno to še vedno stori brezplačno – kako bo leta 2025, torej tik pred koncem uradne podpore, ne vemo – v nasprotnem primeru bo moral kupiti licenčni ključ za Windows 11 (ali pa preiti na virtualni PC z Windowsom 11 v Microsoftovem oblaku Windows 365, kar je privlačna možnost predvsem za poslovne uporabnike).

To je za marsikaterega uporabnika trenutno lažje reči kot storiti. Eden od razlogov, da je rast tržnega deleža operacijskega sistema Windows 11 razmeroma počasna, so namreč edinstvene strojne zahteve platforme, ki med drugim zahtevajo lastništvo novejšega računalnika.

Skoraj vsi računalniki, stari približno sedem let ali več, ki so sicer lahko še povsem spodobno zmogljivi in se odlično razumejo z Windowsom 10, medtem niso primerni za namestitev operacijskega sistema Windows 11.

Uporabniki in podjetja bodo lahko po izteku uradne podpore za Windows 11 sicer še nekaj časa lahko plačevali za storitev podaljšane podpore. Uporabnikom bo na voljo za leto dni po izteku podpore, cena zanjo pa bo okrog 30 evrov. Podjetjem in organizacijam bo medtem na voljo tri leta, cena pa se bo vsako leto podvojila (okrog 60, 120 in 233 evrov na posamezno licenco).

Mnogi ne bodo imeli druge izbire, kot da kupijo nov računalnik ali vztrajajo na potencialno nevarni platformi

Kdor je nov osebni računalnik kupil v zadnjih šestih ali sedmih letih, z namestitvijo Windows 11 najverjetneje ne bo imel težav, mnogi osebni računalniki s procesorji, starejšimi od približno sedem let, pa z Windows 11 niso več združljivi. Tu je seznam vseh procesorjev, ki podpirajo Windows 11.

Microsoft je ob izidu Windowsa 10 sicer zatrjeval, da naslednika sploh ne bo dobil in da bo Windows 10 zadnji operacijski sistem, ki ga bodo uporabniki kadarkoli potrebovali. Windows 11 je nato izšel oktobra 2021, pri Microsoftu pa so ga opisali kot preprostejšega za uporabo in hkrati bistveno naprednejšega od Windowsa 10, pa tudi kot varnejšo platformo. Podprti procesorji proizvajalca Intel na primer vključujejo osmo (družina Coffee Lake, ki je izšla leta 2017) in novejše generacije ter peščico najzmogljivejših primerkov sedme generacije, ki pa niso veljali za čipe za množice.

Podprti procesorji proizvajalca AMD medtem vključujejo tretjo generacijo čipov Ryzen in novejše generacije, pa tudi nekatere starejše modele, ki pa podobno kot pri določenih Intelovih procesorjih veljajo za bolj nazadnjaške in so se v računalnikih znašli redkeje.