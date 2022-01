Milan Krek: To je vse, kar morate zdaj narediti

"Čudim se, da pred cepilnimi centri ni vrst. Ob takem porastu okužb in obolelih ljudje še vedno čakajo. Ne vem več, kaj čakajo. Ključno v tem trenutku je, da so vsa cepilna mesta odprta, in ljudi vabim, da se gredo cepit. To je vse, kar morajo zdaj narediti, to je edina rešitev. Vse druge rešitve, skrivanje doma ali čakanje, da te bo virus srečal, so nesmiselne. Vrag je vzel šalo. Poleg tega ne vemo, ali je to zadnja bitka ali se bo to nadaljevalo. Bolj verjetno je, da se bo nadaljevalo. Jaz sem vedno tisti, ki 'kao' grozi. A to ni grožnja, to je dejstvo," je ob včerajšnjem rekordnem številu potrjenih okužb povedal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek.

Včeraj so v Sloveniji ob opravljenih 14.814 PCR-testih potrdili rekordnih 7.420 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov tako znaša 50,1 odstotka in je nekoliko nižji kot dan pred tem, ko je bil 50,4-odstoten, kar je največ od začetka epidemije.

Napaka pri tem je lahko usodna

"Dejstvo je, da imamo opravka z naravnim fenomenom in da imamo nekaj orodij, s katerimi ga lahko obvladujemo. Prvo orodje je razdalja in nošenje zaščitnih mask. To je zdaj še bistveno pomembnejše kot v preteklosti, saj je napaka pri tem lahko tudi usodna. Doza pri različici omikron je namreč bistveno večja kot pri prejšnjih različicah, je opozoril Krek.

Krek je pojasnil na primeru, ko gremo z nekom na kavo. Če smo po 15 minutah druženja, v primeru, da smo bili okuženi, pa za to nismo vedeli, pri različici alfa prenesli le majhno količino virusa, je ta pri omikronu veliko večja in teh 15 minut ne velja več. Okužimo se mnogo hitreje. Nošenje mask pa je potrebno zato, da zaščitimo sebe in druge.

"Treba je vedeti, da je različica omikron bistveno nevarnejša od preostalih. In zato se moramo bistveno bolj zaščititi. Te ukrepe, ki smo se jih naučili, moramo poostriti. Ne samo notri, tudi zunaj nosimo maske. Delajmo od doma, da imamo čim manj stikov," je poudaril direktor NIJZ.

Krek o obveznem cepljenju in pogoju PC

V torek so v Sloveniji potrdili rekordno število okužb s koronavirusom. "Zaradi ugodnih pogojev in zaradi visoke hitrosti širjenja virusa, omikron se širi vsaj trikrat hitreje od delte, število okužb tako hitro narašča. In tako bo še nekaj časa. Koliko, pa je težko napovedati," je pojasnil Krek.

Vrh števila potrjenih okužb bomo predvidoma dosegli do konca januarja, ko bi lahko bistveno presegli deset tisoč pozitivnih testov v enem dnevu, če zmogljivosti za PCR-testiranje ne bodo presežene, v svoji zadnji projekciji širjenja bolezni covid-19 napovedujejo na Institutu Jožef Stefan (IJS).

Ob trenutnih epidemioloških razmerah preigravajo vse možnosti in se pripravljajo na težke situacije, je povedal Krek: "Obvezno cepljenje je vseskozi v zraku. Pogovarjamo se, to je ena od možnosti. Potegnili jo bomo takrat, ko bomo kot epidemiologi vedeli, da je to smiselna poteza in da bomo od nje kaj imeli. Enako je s pogojem PC. Seveda ne bomo naredili potez, ki bi škodile ljudem in državi. Vse to so mogoči pristopi, a za to morajo biti ustvarjeni predpogoji, vključno z zakonodajo in z vsemi preostalimi stvarmi. Dinamika je živahna, videli bomo, kaj se bo na koncu iz tega izcimilo."

"Čudim se, da pred cepilnimi centri ni vrst. Ob takem porastu okužb in obolelih ljudje še vedno čakajo. Ne vem več, kaj čakajo," je dejal Krek in znova pozval k cepljenju.

Nova cepilna akcija – naročanje ni potrebno



Med dnevi cepljenja, ki potekajo od 13. do 15. januarja, se bo v cepilnih centrih mogoče cepiti od 8. ure zjutraj do 20. ure zvečer. Naročanje na cepljenje ni potrebno.

"Treba je misliti korak naprej"

Pri naših južnih sosedih od danes kot dokaz za to, da je oseba obolela za covid-19, ni več potreben pozitiven PCR-test, ampak zadostuje že hitri antigenski test.

Po Krekovih besedah v Sloveniji v tem trenutku razmere s trenutno metodologijo še obvladujemo: "Trenutno smo še vedno v okviru, ko vključeni laboratoriji zmorejo potestirati vse, kar pobrišemo. Kakršnokoli spreminjanje obstoječega sistema je v tem trenutku nesmiselno. Ko pa tega ne bomo več zmogli, bomo uporabili druge metode. Prehod na hitre teste je problematičen, ker imajo potem ljudje težavo pri prehodu čez mejo. Treba je misliti korak naprej."