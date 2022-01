Na Poljskem za boleznijo covid-19 umrlo že več kot sto tisoč ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Največ smrti zaradi covid-19 so v EU potrdili v Italiji, kjer je umrlo 139 tisoč ljudi, sledijo Francija, Nemčija in Poljska.

"To je še en žalosten dan, predvsem ker smo danes presegli mejnik sto tisoč smrti," je dejal minister za zdravje Adam Niedzielski za televizijo TVN24.

V bolnišnicah 18 tisoč bolnikov

Glede na zadnje podatke je umrlo še 493 covidnih bolnikov, skupno pa že 100.254. Trenutno je v bolnišnicah 18 tisoč covidnih bolnikov.

Glede na podatke AFP je na Poljskem v zadnjih 14 dneh 14,31 smrti na sto tisoč prebivalcev. To je šesti najvišji delež v svetu za Trinidadom in Tobagom, Moldavijo, Gruzijo, Madžarsko in San Marinom.

Na Poljskem je polno cepljenih okoli 65 odstotkov odraslih, s čimer se uvršča med manj precepljene v Evropski uniji.

Na Kitajskem dve leti po prvi smrti zaradi covida v zaprtje še tretje mesto

Medtem ko prav danes minevata natanko dve leti, odkar so na Kitajskem potrdili prvo smrtno žrtev covida-19 na svetu, so se zaprti v svoje domove zbudili prebivalci že tretjega kitajskega mesta. Kitajska, ki bo v kratkem gostila olimpijske igre, se namreč zadnje čase s strogimi zaprtji celotnih mest bori proti več izbruhom novega koronavirusa.

Zaradi enega takih izbruhov je zdaj strogo zaprtje prizadelo še eno milijonsko metropolo, mesto Anyang v provinci Henan na vzhodu države. Kot so danes sporočile tamkajšnje oblasti, se bo moralo okoli 5,5 milijona prebivalcev poleg tega testirati na novi koronavirus. Ustavljen je celoten avtomobilski promet, zaprla se je večina trgovin.

"Zaprtih" že okoli 20 milijonov ljudi

Po mestih Xian in Yuzhou je Anyang tako že tretje mesto, katerega prebivalci so v veliki meri omejeni na svoja stanovanja. Skupaj ti ukrepi tako od danes veljajo za okoli 20 milijonov ljudi.

Povod za zaprtje Anyanga je bila sicer ponedeljkova potrditev dveh okužb s koronavirusno različico omikron v mestu, medtem ko so jih danes našteli že 58, je poročala državna tiskovna agencija Xinhua.

V nedeljo so sicer prve lokalne primere omikrona potrdili tudi v mestu Tianjin v bližini Pekinga. Tam je število okužb zdaj naraslo že na 50.

Zdravstvene oblasti pričakujejo nadaljnje širjenje okužb. Zelo nalezljiv omikron tako postavlja pod vprašaj kitajsko t. i. ničelno strategijo glede covida-19, ki temelji na množičnih testiranjih, strogih zaprtjih, ustavitvi potovanj, karantenah in izolacijah. To oblasti še posebej skrbi zaradi bližajočih se zimskih olimpijskih iger v Pekingu.

Dve leti od prve smrti covidnega bolnika

11. januarja 2020 so sicer na Kitajskem potrdili prvo smrtno žrtev covida-19 na svetu. Do danes je število smrti naraslo že na 5,5 milijona, bliskovito širjenje omikrona pa je oblasti na različnih koncih sveta medtem prisililo v ponovno uvajanje strogih zajezitvenih ukrepov.