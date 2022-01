V Izraelu spet rekordno število okužb s koronavirusom

Dejansko število okužb z novim koronavirusom je verjetno veliko večje, saj je Izrael prejšnji teden sprostil zahteve glede testiranja. Po novem morajo PCR-test po stiku z osebo, okuženo z virusom, opraviti le skupine z visokim tveganjem in osebe, starejše od 60 let. Za preostale zadostuje testiranje s hitrim testom.

Predsednik vlade Naftali Bennett je v nedeljo na Facebooku opozoril, da se bodo med tem valom z virusom najverjetneje okužili od dva do štirje milijoni Izraelcev.

Po podatkih ministrstva za zdravje se je proti covid-19 cepilo le 61 odstotkov od 9,4 milijona Izraelcev. Približno 320 tisoč ljudi je že prejelo četrti odmerek cepiva.

V Avstriji skoraj 11 tisoč novih okužb

Avstrija je še naprej v primežu koronavirusne različice omikron, v zadnjem dnevu so namreč potrdili 10.804 nove okužbe s koronavirusom, kar je precej nad povprečjem zadnjih sedmih dni. Ob vrnitvi šolarjev v klopi po počitnicah pa je bilo danes najprej na vrsti testiranje.

Nazadnje so v nedeljo tako visoko število okužb zabeležili novembra lani. Povprečje zadnjih sedmih dni je sicer 8.771 okužb. Delež pozitivnih PCR-testov v zadnjem dnevu je bil približno dvoodstoten, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Porast covidnih bolnikov v bolnišnicah

Znova beležijo tudi porast covidnih bolnikov v bolnišnicah. Trenutno bolnišnično oskrbo potrebuje 935 covidnih bolnikov, kar je 24 več kot dan prej. Na intenzivni negi je 264 ljudi. V zadnjem dnevu je umrlo še sedem covidnih bolnikov.

Sedemdnevna pojavnost okužb na 100.000 ljudi je 687,3.

V Avstriji se je po dveh tednih počitnic znova začela šola. Učenci so se morali že ob prihodu testirati, do konca februarja pa se bodo morali trikrat tedensko, od tega najmanj enkrat s PCR-testom. Po novem je tudi med poukom nujno nošenje maske.

Na Solnograškem je bilo med drugim pozitivnih okoli sto hitrih testov, trenutno pa še čakajo na rezultate PCR-testov. V vsej deželi se okoli pet razredov šola na daljavo. Za več dežel danes še ne pričakujejo objave rezultatov.

V Italiji začele veljati dodatne omejitve potovanj

V Italiji so danes začele veljati dodatne omejitve za zajezitev novega koronavirusa. Za obisk hotelov, kongresnih centrov in restavracij ter uporabo smučarskih žičnic in lokalnega ter medkrajevnega prevoza morajo stranke dokazati, da so bile cepljene ali da so prebolele covid-19, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kabinet pod vodstvom predsednika vlade Maria Draghija se je o strožjih omejitvah dogovoril konec lanskega leta. Dodatne omejitve v vsakdanjem življenju vplivajo zlasti na necepljene prebivalce in turiste, saj negativen test na novi koronavirus marsikje ne zadostuje več. Turisti iz Evropske unije lahko za gibanje po Italiji predložijo QR-kode svojih potrdil o cepljenju ali prebolelosti.

Nova pravila v ekipnih športih, sledi pouk na daljavo?

Nova pravila zdaj veljajo tudi za ekipne športe. Nogometaši morajo biti na primer cepljeni ali prebolevniki, da lahko igrajo.

V državi s približno 60 milijoni prebivalcev se je v zadnjem času močno povečalo število novih okužb z novim koronavirusom. Nazadnje objavljena sedemdnevna pojavnost je rekordno visoka in znaša 1.669 okužb na 100.000 prebivalcev v državi.

Kljub rekordnemu številu okužb se je danes po zimskih počitnicah v večini države znova začel pouk. Nekateri strokovnjaki in politiki se bojijo, da bo zaradi velikega števila okužb med otroki veliko razredov kmalu moralo preiti na učenje na daljavo. Tudi v železniškem prometu so zaradi pomanjkanja osebja pričakovane odpovedi vlakov in nadomestne storitve.

Švedska zaradi naraščanja števila okužb uvaja nove omejitve

Švedska je danes naznanila številne nove ukrepe za omejevanje širjenja novega koronavirusa, med drugim predčasno zapiranje barov in restavracij ter omejitev števila ljudi na javnih prireditvah na 500 udeležencev. V državi zaradi različice omikron namreč beležijo rekordno število novih okužb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bari in restavracije se bodo morali od srede zapreti ob 23. uri. Zasebnih srečanj v zaprtih prostorih se bo lahko udeležilo največ 20 oseb.

Trenutno je predložitev potrdila o cepljenju obvezna za udeležitev dogodkov v zaprtih prostorih z več kot 500 osebami, od srede naprej pa bo to obvezno za dogodke, ki se jih udeležuje več kot 50 ljudi. Na dogodkih bodo veljale tudi druge omejitve, kot sta sedežni red in obvezna razdalja med udeleženci.

"Trenutno se spoprijemamo z rekordno stopnjo širjenja (virusa)," je na novinarski konferenci povedala predsednica vlade Magdalena Andersson.

Prejšnji teden so v tej nordijski državi dnevno beležili rekordno število okužb z novim koronavirusom. Največ okužb so zabeležili 5. januarja, in sicer 23.877. Državna agencija za javno zdravje je sporočila, da v državi že prevladuje različica omikron.

Na Hrvaškem dokazovanje okuženosti kmalu s hitrimi testi

Na Hrvaškem PCR-testiranje kmalu ne bo več obvezno, saj bo hitri antigenski testi dovolj za dokazovanje okuženosti z novim koronavirusom in za pridobivanje evropskega digitalnega covidnega potrdila, je danes povedal minister za zdravje Vili Beroš.

Kot je dejal v odgovoru na novinarska vprašanja glede trenutno zelo dolgega čakanja na PCR-test, se bo tako ali tako spremenila sama "paradigma testiranja", saj postajajo hitri antigenski testi "vse bolj relevantni". "To je odgovor na pojav nove različice virusa," je sporočil.

Kot pojasnjujejo hrvaški mediji, bo covidno potrdilo, pridobljeno na osnovi hitrega antigenskega testa kot dokaza o prebolelosti, veljalo le na Hrvaškem, medtem ko bo drugod po EU še vedno nujno potrjevanje prebolelosti z negativnim PCR-testom.

V zvezi s tem bo v torek med drugim potekal sestanek hrvaškega inštituta za nacionalno zdravje HZJZ in zavoda za zdravstveno zavarovanje HZZO. Za dokazovanje sicer ne bodo zadostovali "domači" hitri testi, ampak zgolj testi, izdani na napotnico, pojasnjuje na svoji spletni strani Jutarnji list.

V veljavo novi ukrepi

Danes opolnoči bodo sicer na Hrvaškem začeli veljati nekateri novi ukrepi za zajezitev pandemije, prilagojeni hitremu širjenju koronavirusne različice omikron. Ti bi morali po prvotnih napovedih sicer veljati že danes, a so zaradi zamud pri njihovi objavi za en dan preložili začetek veljavnosti. Po novem morajo namreč na Hrvaškem pristojni organi pravočasno objaviti ne le nove ukrepe za zajezitev pandemije, ampak tudi pojasnila oz. utemeljitve, zakaj so ti potrebni. Tako je nedavno odločilo ustavno sodišče.

Gre predvsem za ukrepe, s katerimi se omejuje zbiranje ljudi na javnih krajih. Na dogodkih na prostem se bo lahko po novem namesto sto zbralo največ 50 ljudi. Na dogodkih, na katerih bodo imeli vsi udeleženci covidna potrdila in jih bodo odobrili lokalni štabi civilne zaščite, bo lahko sodelovalo največ 200 ljudi.

V zaprtih prostorih se bo lahko na javnih dogodkih zbralo največ 25 ljudi, doslej se jih je lahko 50. Če bodo imeli udeleženci covidna potrdila, jih bo lahko 100. Na zasebnih dogodkih pa bo lahko namesto 30 prisotnih največ 20 oseb. Tudi pri tem je izvzeto zbiranje, kjer imajo udeleženci potrdilo o cepljenju proti covid-19, prebolelosti ali negativen rezultat testa na koronavirus. V tem primeru se lahko zbere 50 ljudi.

Obvezno cepljenje za zdaj ni ena od možnosti

Na Hrvaškem so sicer v zadnjem dnevu potrdili še 1.578 okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 36-odstoten. V naši južni sosedi je 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev okoli 1.770. Umrlo je še 40 covidnih bolnikov.

Beroš je danes posvaril, da se povečuje število okuženih, prejšnji ponedeljek so namreč poročali o 1.103 okužbah. V bolnišnicah je 1.893 covidnih bolnikov, od tega jih je 244 na medicinskih ventilatorjih. Število hospitaliziranih bistveno hitreje narašča v primorskih kot pa v celinskih regijah, je spomnil minister. Še posebej skrb vzbujajoča je situacija v Splitu.

V državi je z najmanj enim odmerkom cepljenih okoli 66 odstotkov odraslih, okoli 594 tisoč ljudi pa je že prejelo tretji odmerek. Obvezno cepljenje po besedah Beroša za zdaj ni ena od možnosti, če se bodo razmere poslabšale, pa bodo razmišljali tudi o tem, je dodal.