Na Cipru nova različica koronavirusa deltacron

25 ljudi je okuženih z novo različico deltacron, so po poročanju Bloomberga potrdili na Cipru. Kot je za medije dejal profesor biologije Leondios Kostrikis s ciprske univerze, deltacron najverjetneje ne bo postala prevladujoča različica. "Trenutno je še prezgodaj, da bi lahko napovedali, kaj se bo zgodilo z novo različico. Vendar si upamo napovedati, da je omikron bolj nalezljiv," je poudaril Kostrikis.

Takoj po najavi ciprskih znanstvenikov pa so se oglasili strokovnjaki iz drugih držav, ki menijo, da nove različice ni in da gre za napake pri delu v laboratoriju. "Očitno je, da gre za onesnaženje vzorcev, saj t. i. "deltacron" nima smisla," je sporočil britanski virolog Tom Peacock.

Na Hrvaškem zabeležili več kot 7.300 novih okužb in 37 smrti

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah zabeležili 7.333 primerov okužbe z novim koronavirusom in 37 smrti zaradi bolezni covid-19, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Pozitivnih je bilo več kot 44 odstotkov testov.

Dan prej so iz Hrvaške poročali o 8.817 primerih okužbe v enem dnevu, kar je že blizu četrtkovega rekorda, ko so zabeležili 9.058 primerov okužbe z novim koronavirusom.

V državi je sicer potrjeno 42.242 aktivnih primerov okužbe. V hrvaških bolnišnicah imajo 1.874 obolelih zaradi bolezni covid-19, od tega jih 242 potrebuje pomoč medicinskega ventilatorja.