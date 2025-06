Cervikogeni glavobol – ko vratna hrbtenica povzroča glavobole

Glavobol ni zgolj majhna neprijetnost – za marsikoga je lahko kronična ovira pri osnovnih dnevnih aktivnostih, delu in tudi počitku. V današnjem času se vse pogosteje govori o cervikogenem glavobolu. Gre za bolečino, ki seva iz zatilja proti glavi, njen izvor pa gre iskati v težavah z vratno hrbtenico. Stanje je pogosto napačno diagnosticirano, saj se simptomi prepletajo z migreno ali tenzijskim glavobolom.

Cervikogeni glavobol velja za sekundarni glavobol, kar pomeni, da se osnovni vzrok ne skriva na področju glave, ampak, kot že samo ime nakazuje, v vratu. Značilna enostranska bolečina, ki seva iz zatilja navzgor, lahko izvira iz katerekoli strukture vratne hrbtenice, saj je ta del telesa precej občutljiv na bolečinske dražljaje.

V nasprotju s tenzijskim tipom glavobola in migreno se cervikogeni glavobol ne pojavlja zgolj sočasno z bolečino v vratu . Tipični vzroki za nastanek cervikogenega glavobola so zlomi vretenc, razne infekcije in tudi tumorji ter revmatoidni artritis . Prav tako lahko na razvoj vplivajo degenerativne spremembe vratne hrbtenice oziroma cervikalna spondiloza .

Ljudje s cervikogenim glavobolom imajo pogosto težave z gibljivostjo vratu, določeni gibi pa celo poslabšajo simptome. Bolečina, pogosto topega značaja, se v večini primerov širi iz zadnje strani glave proti sprednjemu delu. Sočasno se lahko na strani težav pojavijo tudi bolečine v rami ali bolečine v rokah.

Simptome najpogosteje sproža nepravilna drža

V primeru, da se začetna intermitentna bolečina z občasnimi glavoboli ne obravnava pravočasno, se lahko ta razvije v kronično stalno bolečino z močnejšimi epizodami glavobolov. Nezdravljeno stanje lahko traja več mesecev ali celo let.

Simptome cervikogenega glavobola večinoma sproža prisilna drža, lahko pa se izražajo tudi ob gibanju vratu, kihanju ter kašlju.

Najpogostejši simptomi cervikogenega glavobola so bolečina, ki izvira iz vratne hrbtenice ali zatilja in se širi proti sprednjemu delu glave, zmanjšana gibljivost vratu, sevajoča bolečina na področju rame ali roke na isti strani, kot je prisoten glavobol.

Poleg že omenjenih simptomov se lahko pojavljajo dodatni znaki, kot je občasna prisotnost vrtoglavice, občutek slabšega ravnotežja ali celo zamegljen vid. Ker so ti znaki lahko povezani z drugimi stanji, se je treba zavedati, da cervikogeni glavobol ne vključuje simptomov, kot so slabost, bruhanje ali izrazita občutljivost na svetlobo.

Če se tudi vi soočate z bolečino, ki seva iz zatilja proti sprednjemu delu glave, svetujemo obisk specialista.

Smiselno je pridobiti strokovno mnenje

Prepoznavanje cervikogenega glavobola zahteva natančen klinični pregled. Za določanje vzroka težav v večini primerov zadostuje že fizioterapevtska ocena stanja, med katero strokovnjak oceni vašo držo, obseg gibljivosti celotne hrbtenice in vzorce gibanja ter podrobneje pregleda vratno hrbtenico.

Slikovna diagnostika se uporablja zgolj v primerih, kadar je treba raziskati prikrite vzroke bolečine. Niti z RTG niti z MR-slikanjem ni možno potrditi diagnoze cervikogenega glavobola, lahko pa se odkrije morebitne primarne vzroke (drugih) težav.

Diagnosticiranje cervikogenega glavobola je lahko precej zahtevno, saj se simptomi prepletajo z drugimi vrstami glavobolov, kot je tenzijski glavobol.

V primeru težav, ki trajajo dalj časa, je treba obiskati specialista. Ta vam bo pojasnil vzroke vaših težav in predlagal najustreznejše postopke zdravljenja.

Cervikogeni glavobol se uspešno zdravi s fizioterapijo

Pri obravnavanju cervikogenega glavobola ima fizioterapija vodilno vlogo , saj naslavlja vzroke težav – strukturne in biomehanske disfunkcije vratne hrbtenice – in ne zgolj simptomov. Uspešnost zdravljenje temelji na celostnem pristopu, ki vključuje ustrezne postopke zdravljenja in temeljito edukacijo.

Kljub temu da obstajajo tudi druge možnosti zdravljenja, kot so medikamentozno zdravljenje z miorelaksanti, epiduralna injekcija kortikosteroida ter bolečinske blokade, daje celostna fizioterapevtska obravnava najboljše dolgoročne rezultate.

Cervikogeni glavoboli se najpogosteje pojavljajo pri ljudeh, starih med 30 in 44 let.

Novejša znanstvena literatura izpostavlja učinkovitost terapevtskih vaj, postopkov manualne terapije ter gibalne reedukacije. Pri tem imata pomembno vlogo moč globokih vratnih mišic in mobilnost lopatice. Pravilna koordinacija gibanja, ki jo lahko dosežemo s kombinacijo omenjenih postopkov, znatno pripomore k izboljšanju stanja.

Specializirana fizioterapija za cervikogene glavobole v kliniki Medicofit

Kljub temu da se zdravljenje cervikogenih glavobolov v prvi fazi osredotoča na obravnavo mehkih tkiv, mora biti pristop celostno usmerjen. V kliniki Medicofit sledijo najnovejšim kliničnim in znanstvenim smernicam zdravljenja, zato obravnave temeljijo na dolgoročnem izboljšanju gibljivosti, mišične moči in medmišične koordinacije ter telesne drže.

V prvi, akutni fazi zdravljenja je največ pozornosti usmerjene v obravnavanje primarnih vzrokov za pojav glavobolov. Med te sodijo prekomerna mišična napetost, slaba telesna drža , zmanjšana gibljivost celotne hrbtenice kot tudi pomanjkljiva proprioceptivna sposobnost.



Pri zdravljenju cervikogenih glavobolov ima najpomembnejšo vlogo vadbena terapija. Specialist fizioterapevt vas bo med obravnavami vodil čez program terapevtske vadbe. Ta je prilagojena vašim specifičnim potrebam in težavam. Za zagotovitev najboljših in najhitrejših rezultatov zdravljenja specialisti uporabljajo tudi najmodernejše instrumentalne postopke zdravljenja, kot so TECAR terapija, visokoenergijska laserska terapija in terapija z globinskimi kot tudi radialnimi udarnimi valovi.

Instrumentalni postopki omogočajo hitrejšo regeneracijo tkiva, saj pospešijo celično aktivnost in stimulirajo samozdravilne procese telesa. Pozitivni učinki se tako poznajo že v nekaj terapijah. Dopolnilo se izvajajo še specialne manualne tehnike obravnave mehkih tkiv in sklepna mobilizacija. Ob izboljšanju simptomatske slike se zdravljenje usmeri v telesno vadbo.

Terapevtska vadba je prilagojena vašim potrebam in ciljno usmerjena k obravnavi vaših težav. Vadba poteka pod nadzorom specialista, ki vas vodi in usmerja pri izvajanju posamezne aktivnosti. Celoten proces je zastavljen progresivno, kar pomeni, da so vaje namensko izbrane za doseganje optimalnega telesnega počutja.

Po zaključenem zdravljenju strokovnjaki priporočajo redno telesno aktivnost in, glede na potrebo, ergonomsko prilagoditev delovnega mesta oz. domačega okolja. V kliniki Medicofit svojim pacientom omogočajo vključitev v dolgoročni program preventivne telesne vadbe, s katerim lahko poskrbite za zdravje vaše vratne hrbtenice in preprečite ponovni pojav nadležnih glavobolov.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja cervikogenega glavobola Kliniko Medicofit je zaradi več mesecev trajajočih enostranskih glavobolov obiskal 29-letni Miha. Glavoboli so izžarevali iz zatilja in se širili proti temenu. Najizrazitejši so bili po daljšem delu za računalnikom, spremljala pa sta jih tudi okorelost vratu ter občutek pritiska na področju med lopaticama. Ob kliničnem pregledu so bile ugotovljene zmanjšana gibljivost celotne vratne hrbtenice, povečana napetost subokcipitalnih mišic ter izredno omejena aktivacija globokih fleksorjev vratu. Prav tako je bila zmanjšana mobilnost torakalne hrbtenice. Gospod je izpostavil, da je, za omejitev simptomov, občasno jemal protibolečinska sredstva. Cilji zdravljenja so zajemali odpravo glavobolov, zmanjšanje bolečin in nelagodja ter izboljšanje funkcionalnosti vratne hrbtenice. V ta namen je bil pripravljen desettedenski program celostnega fizioterapevtskega zdravljenja, ki je v uvodni fazi vključeval kombinacijo manualne terapije za mobilizacijo vratnih vretenc in sprostitev mišične napetosti ter instrumentalne postopke zdravljenja. V celotnem procesu je imela najpomembnejšo vlogo individualno prilagojena terapevtska vadba, ki se je osredotočala na aktivacijo globokih mišic vratu, stabilizacijo lopatic ter predvsem na izboljšanje medmišične koordinacije. Že po štirih tednih je Miha poročal o manjši pogostosti glavobolov in izrazito boljši gibljivosti vratu. Do zaključka zdravljenja so glavoboli popolnoma izzveneli, gospod pa je izpostavil predvsem znatno izboljšano kakovost življenja.

Ne dovolite, da vam glavoboli omejujejo življenje

Cervikogeni glavoboli lahko močno vplivajo na vašo kakovost življenja. Ne dovolite, da vas odvrnejo od vaših najljubših aktivnosti ter povzročajo resnejše posledice. Celostna fizioterapija omogoča uspešno zdravljenje, saj se osredotoča na primarne vzroke cervikogenih glavobolov.

Če opazite, da se vam glavoboli pojavljajo vse pogosteje, je pomembno, da poiščete strokovno pomoč. Fizioterapija predstavlja varno in predvsem dolgoročno učinkovito rešitev ter omogoča aktivno življenje brez bolečin.