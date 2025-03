"Kriza je za nami, a covid-19 je med nami," na vprašanje o obvladovanju covid-19 odgovori David Zupančič, zdravnik, ki ga poznamo tudi kot promotorja znanosti, podcasterja, vplivneža in enega najbolje prodajanih avtorjev pri nas, od nedavnega pa vodi tudi zdravstveno TV-oddajo.

"Zaradi gripe imamo zdaj hude težave"

S posodabljanjem cepiv in rednim cepljenjem je covid-19 postal obvladljiv in bo v prihodnosti prisoten na enak način kot gripa, pravi. A tudi odnos do cepljenja proti gripi je v Sloveniji nezavidljiv, nenazadnje je tudi precepljenost proti gripi v slovenskih bolnišnicah ena najslabših v primerjavi z zdravstvenimi delavci v Evropi. Promocija cepljenja tako ostaja en od izzivov. Mnogi bolniki, ki zaradi gripe zelo zbolijo, obžalujejo, da se niso cepili, in Zupančič letošnjo sezono gripe opisuje kot grozljivo, medtem ko bolezni covid-19 med primeri, ki jih obravnavajo v bolnišnici, praktično ni.

UKCLJ ima ekipo za dolgi covid-19

"Velika stvar, o kateri se mogoče premalo govori, je dolgi covid-19," še pove Zupančič, ki se je pridružil ekipi, ki se ukvarja s to problematiko. Gre za sindrom neke splošne izmučenosti po preboleli okužbi, a tega, zakaj nekateri zbolijo za dolgim covid-19, še ne vedo natančno.

David Zupančič je v Spotkastu na zelo poljuden način razložil tudi nevarnost predpisovanja antibiotikov "za vsak slučaj" in zakaj je Slovenija obkrožena s t.i. rdečimi državami:

David Zupančič med drugim komentira tudi trenutno največjo zdravstveno nevarnost, prihodnost bolezni, ki jih lahko preprečimo s cepljenjem, in ali se bo situacija v ZDA, kjer je ministrstvo za zdravje prevzel znani anticepilec, poznala tudi v Evropi