Brezplačno cepljenje proti KME za dve dodatni generaciji odraslih

Ministrstvo za zdravje je z letošnjim programom cepljenja med drugim razširilo cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu (KME). Po novem bo to cepljenje brezplačno tudi za odrasle, stare 45 in 46 let, so za STA pojasnili na ministrstvu. Novost v letošnjem programu cepljenja je tudi cepljenje otrok proti noricam s kombiniranim cepivom.

Širitev cepljenja odraslih proti KME je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) predlagal na pobudo razširjenega strokovnega kolegija za družinsko medicino. Predlog so na inštitutu podali tudi zaradi nizke precepljenosti proti KME pri odraslih, ki so upravičeni do tega cepljenja, in glede na mnenje članov posvetovalne skupine za cepljenje, ki deluje pri inštitutu.

Med novostmi cepljenje otrok proti noricam in cepljenje nosečnic proti RSV

Novost v letošnjem programu cepljenja, ki je začel veljati v četrtek, je tudi cepljenje otrok proti noricam s kombiniranim cepivom proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam, ki se je začelo 1. januarja. Gre za predlog NIJZ in sekcije za primarno pediatrijo, ki ga je podprl tudi zdravstveni svet.

Namen cepljenja s kombiniranim cepivom je zmanjšanje bremena bolezni, ki jo povzroča virus varičele zostra pri otrocih. Namen je tudi dolgoročno vplivati na zmanjšanje pojavnosti pasovca, so za STA pojasnili na NIJZ.

Med novostmi programa je tudi cepljenje nosečnic proti respiratornemu sincicijskemu virusu (RSV) v ambulantah NIJZ. Cilj novosti je nosečnicam povečati dostopnost do cepljenja, so pojasnili na ministrstvu.

Na NIJZ vse osebe, ki jim v skladu s programom cepljenja pripadajo določena cepljenja in so torej zanje priporočena, pozivajo, da to možnost izkoristijo in se cepijo, če se še niso. To ne velja samo za novosti, temveč za vsa cepljenja, ki so priporočena za posamezne skupine prebivalcev, so poudarili.

Cepljenje otrok proti rotavirusu

"Naslednja večja novost, ki jo bomo predlagali za program 2026 ali 2027, bo cepljenje otrok proti rotavirusom. Glede na pojavljanje in dostopnost novih cepiv za odrasle bomo postopoma predlagali tudi uvedbo teh v program cepljenja," so napovedali na NIJZ.

V lanskem programu cepljenja so med drugim tako kot za ženske tudi za moške do dopolnjenega 26. leta omogočili cepljenje proti HPV v breme zdravstvenega zavarovanja.