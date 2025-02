Cepljenje proti noricam za najmlajše po novem brezplačno

Cepljenje proti noricam se izvaja skupaj s cepljenjem proti ošpicam, mumpsu in rdečkam s kombiniranim živim oslabljenim cepivom. Otroci prejmejo prvi odmerek cepiva pri 11 do 18 mesecih starosti, drugi odmerek pa bodo prejeli pri treh letih starosti, so za STA pojasnili pri NIJZ.

Norice so v Sloveniji najpogostejša nalezljiva izpuščajna bolezen, za katero večinoma zbolijo otroci v predšolskem obdobju. To bolezen povzroča virus varičele zostra, s katerim se okuži skoraj vsak. Večina ljudi - več kot 90 odstotkov - preboli norice v otroštvu, najpogosteje v predšolskem obdobju.

Pri dveh odstotkih bolnikov lahko pride do zapletov

Čeprav norice oziroma vodene koze večinoma potekajo blago, se pri okoli dveh odstotkih bolnikov pojavijo zapleti, zaradi katerih je lahko potrebno tudi bolnišnično zdravljenje. Gre za sekundarne bakterijske okužbe kože in mehkih tkiv, ki pogosto puščajo brazgotine, nevrološke zaplete (na primer encefalitis), pljučnico ter vnetje srednjega ušesa in druge redkejše zaplete.

Med letoma 2019 in 2023 je bilo v Sloveniji prijavljenih 770 zapletov zaradi noric, v bolnišnicah pa so zdravili 261 bolnikov, od tega 60 odstotkov mlajših od pet let. Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni ostanejo dolgotrajne posledice pri 0,4 do 3,1 odstotka bolnikov, ki zaradi zapletov z noricami potrebujejo bolnišnično zdravljenje, so navedli na NIJZ.

Večje tveganje za težji potek bolezni in zaplete zaradi noric imajo novorojenčki, odrasli, nosečnice in bolniki z okrnjeno imunostjo. "A zaradi pogostosti pojavljanja največje število zapletov zabeležimo ravno pri otrocih, ki so sicer zdravi in nimajo pridruženih kroničnih bolezni," so opozorili na inštitutu.

Poleg tega virus varičele zostra po prebolelih noricah ostane v telesu in se lahko aktivira pozneje v življenju ter povzroči pasovca oz. herpes zoster. To se zgodi pri 15 odstotkih ljudi, ki so preboleli norice, večinoma pri starejših odraslih. Tudi pasovec lahko poteka z zapleti, najpogostejši in najnadležnejši zaplet, ki dolgoročno lahko močno poslabša kakovost življenja, je t. i. postherpetična nevralgija. Gre za bolečino zaradi vnetja živca, ki je lahko zelo huda in se ne odziva na običajna protibolečinska zdravila.

NIJZ: Cepivo je učinkovito in varno

Na NIJZ zato svetujejo cepljenje proti noricam. Kot so poudarili, je cepljenje učinkovito. Po cepljenju s prvim odmerkom štirivalentnega cepiva proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam so izmerili zaščitni nivo protiteles proti noricam pri od 93 do 97 odstotkih otrok, po drugem odmerku pa pri 100 odstotkih otrok.

Učinkovitost cepljenja se po njihovih navedbah kaže tudi v državah z visoko precepljenostjo proti noricam, kjer so zabeležili velik upad pojavnosti noric, zapletov, hospitalizacij ter smrti zaradi noric. Podatki kažejo tudi na zmanjšano pojavnost pasovca pri cepljenih osebah v primerjavi z necepljenimi.

Cepivo proti noricam je varno, poudarjajo na NIJZ. Po cepljenju se lahko pojavi bolečina, rdečina in oteklina na mestu vboda, pri nekaterih zvišana telesna temperatura, razdražljivost, izpuščaj, okužba zgornjih dihal, bruhanje in driska. Lahko se pojavijo tudi vročinski krči. Resni neželeni učinki pa so izjemno redki.