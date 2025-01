Članek s prvimi ugotovitvami programa Zora glede učinka cepljenja proti HPV v Sloveniji so nedavno objavili v ugledni strokovni reviji The Lancet Regional Health - Europe, so zapisali na spletni strani programa. V raziskavi so ugotavljali pogostost predrakavih sprememb visoke stopnje (CIN2+) pri cepljenih in necepljenih dekletih v petih letih po tem, ko so se prvič udeležile presejalnega pregleda.

Ugotovili so, da je pojavnost predrakavih sprememb pri generaciji deklet, ki so rojene med letoma 1998 in 2001 ter so imele priložnost za cepljenje proti HPV v 6. razredu osnovne šole, 42 odstotkov manjša kot pri generaciji deklet, rojenih med letoma 1994 in 1997. Slednje priložnosti cepljenja proti HPV namreč niso imele, saj to še ni bilo v nacionalnem programu cepljenja, ko so obiskovale 6. razred osnovne šole.

Rezultati pokazali učinkovitost cepljenja

V programu Zora so ocenili, da raziskava potrjuje učinkovitost cepljenja proti HPV in poziva k še večjemu prizadevanju za povečanje precepljenosti deklic in dečkov proti HPV na poti k preprečevanju raka materničnega vratu. Rezultati pa so pokazali učinkovitost cepljenja, kljub temu da je trenutna precepljenost v Sloveniji okoli 50-odstotna.

Dodali so, da si je podobno kot Svetovna zdravstvena organizacija, tudi Evropska unija v okviru načrta za boj proti raku zadala cilj, da bo do leta 2030 dosegla 90-odstotno precepljenost.

Raziskavo so izvedli v sodelovanju s strokovnjaki iz univerzitetnega kliničnega centra Erasmus MC iz Nizozemske v okviru projekta EU-TOPIA-EAST. Projekt financira program Evropske unije Obzorje 2020 z namenom optimizacije presejalnih programov za raka materničnega vratu v Evropi, še posebej v vzhodnoevropskih državah.

V Zvezi slovenskih društev za boj proti raku pa so poudarili, da je okužba s HPV glavni vzrok za nastanek raka materničnega vratu, zato lahko skoraj vse primere tega raka preprečimo s cepljenjem in organiziranimi preventivnimi programi za odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu, so zapisali v sporočilu za javnost.

Spomnili so, da v Sloveniji od leta 2003 zelo uspešno deluje državni presejalni program Zora, cepljenje proti HPV pa se v Sloveniji izvaja v 6. razredu osnovne šole. Brezplačno cepljenje proti HPV je od lani na voljo vsem do dopolnjenega 26. leta starosti.

Ta teden sicer obeležujemo 19. evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu.