Trumpov proticepilski izbranec razkril vse: znani zdravnik ga obtožuje, da je hinavec

Robert F. Kennedy mlajši, Trumpov kandidat za ministra za zdravje v ZDA in brez dvoma najvplivnejši aktivist proti cepljenju proti nalezljivim boleznim v zadnjem desetletju, je pretrgal vezi z vodilno svetovno proticepilsko organizacijo Children's Health Defense, ki jo je vodil zadnjih nekaj let, in se distanciral od tovrstnega agitiranja. Kennedy mlajši, ki je samo s prepričevanjem ljudi, da so cepiva nevarna, zaslužil več milijonov evrov, je razkril tudi naložbe v razvoj natanko takšnih metod zdravljenja, ki jih demonizira zdaj že njegova nekdanja organizacija.

Nečak nekdanjega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja odvetnik Robert F. Kennedy mlajši, ki je bil med epidemijo bolezni covid-19 označen za enega od največjih razpečevalcev dezinformacij, ki so zavirale in oteževale boj proti koronavirusu, je tik pred tem, da postane naslednji minister za zdravje Združenih držav Amerike. Senat ZDA bo o tem odločal v sredo, 29. januarja.

Ker se mu obeta visok položaj v ameriški politiki, je Kennedy mlajši v skladu z zakonodajo ZDA ob nominaciji za ministra ta teden javno razkril svoje premoženje (vir).

Distancira se od proticepilstva

Ob tem se je Kennedy mlajši po poročanju tiskovne agencije AP tudi distanciral od dejavnosti, povezanih s svojim dolgoletnim poslanstvom – proticepilskim aktivizmom. Kennedy je že decembra lani odstopil s položaja predsednika združenja Children's Health Defense (CHD), ki velja za najvplivnejšo in proticepilsko organizacijo na svetu.

Predsednik CHD je bil med letoma 2015 in 2023, ko je položaj začasno zapustil, ker je tudi sam kandidiral za predsednika ZDA. Kandidaturo je kasneje opustil in podprl Donalda Trumpa, ta pa ga je po prepričanju mnogih političnih analitikov nagradil z nominacijo za ministra za zdravje.

Status globalne proticepilske superzvezde je Kennedy mlajši v veliki meri pridobil med pandemijo bolezni covid-19, ko je ameriški center za boj proti digitalnemu sovraštvu njega in organizacijo, ki ji je predsedoval, prepoznal kot dva od največjih svetovnih proticepilskih propagandistov, ki so širili lažne ter zavajajoče novice in informacije o cepljenju ter nalezljivih boleznih. Foto: Guliverimage

Nasprotovanje cepljenju mu je prineslo milijone

Kennedy mlajši, ki je v intervjujih in izjavah za javnost večkrat zatrjeval, da za delo v organizaciji Children's Health Defense ne prejema plačila – razvpitemu voditelju Tuckerju Carlsonu je leta 2017 dejal, da gre z vidika plačila za najslabšo karierno potezo, kar jih je kdaj sprejel –, je samo na položaju predsednika CHD v sedmih letih v resnici zaslužil 2,1 milijona evrov, je poročal medij The Daily Beast.

Del prihodkov v letih 2022 in 2023 – šlo je za okrog 400 tisoč evrov – je razkril šele po tem, ko ga je Trump nominiral za položaj ministra za zdravje.

V letu 2024 je Robert F. Kennedy mlajši ob upoštevanju vseh virov prihodkov zaslužil deset milijonov dolarjev oziroma nekaj več kot 9,5 milijona evrov. Vrednost njegovega celotnega premoženja je medtem ocenjena na okrog 30 milijonov dolarjev oziroma 28,6 milijona evrov.

Kennedy mlajši se je ob javnem razkritju svojega premoženja ta teden zavezal tudi, da se bo odpovedal odvetniškim honorarjem od nekaterih tožb proti ameriški vladi, ki jih je vložil oziroma jih je organizacija Children's Health Defense vložila zaradi cepiv.

71-letnik bo še naprej prejemal honorar v podobnih sodnih primerih zunaj ZDA, honorarje z naslova zasebnih tožb v ZDA in honorarje od prodaje svojih knjig o (nasprotovanju) cepljenju.

Robert F. Kennedy mlajši je avgusta lani končal lastno volilno kampanjo za predsednika ZDA, ki jo je kot neodvisni kandidat začel oktobra 2023 (kandidaturo je sicer napovedal že aprila 2023), in čeprav ga je v preteklosti večkrat ostro kritiziral in razglašal, da so njuna stališča glede temeljnih problematik in pristopa k vodenju svetlobna leta narazen, podprl republikanskega izbranca in kasnejšega zmagovalca volitev Donalda Trumpa. Foto: Guliverimage

Zdravnik, ki je med prvimi sprožil alarm zaradi bolezni covid-19, Kennedyja mlajšega obtožil, da je hinavec

Znani ameriški epidemiolog in strokovnjak za javnozdravstvene ukrepe Eric Feigl-Ding, ki je januarja 2020 med prvimi na svetu opozoril na potencialno tveganje, da bi koronavirus Sars-CoV-2 lahko povzročil globalno pandemijo, je Kennedyja mlajšega po razkritju njegovega premoženja medtem obtožil licemerstva.

Na seznamu naložb Kennedyja mlajšega so namreč tudi delnice oziroma manjša lastniška deleža v biotehnoloških podjetjih Crispr Therapeutics, ki razvija tehnologijo za gensko terapijo oziroma urejanje genov, in Dragonfly Therapeutics, ki razvija nova zdravila za boj proti raku.

HYPOCRISY—New RFK Jr disclosure forms reveals that while he was slamming mRNA vaccines for ungodly changing human genes and DNA 🧬 (COVID vaccines do not), RFK Jr was simultaneously also investing in gene-editing technologies (read: gene therapy) the whole time. What a guy. pic.twitter.com/ivjqfbfksD — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 22, 2025

Feigl-Ding je posebej izpostavil naložbo Kennedyja mlajšega v družbo Crispr Therapeutics, ki razvija natanko takšno metodo zdravljenja, kot jo od začetka razvoja cepiv proti bolezni covid-19, natančneje cepiv proizvajalcev Moderna in Pfizer-BioNTech, demonizira in za gensko terapijo z negativno konotacijo označuje organizacija Children's Health Defense. Gre za cepiva tipa mRNK (mRNA v angleščini).

Zakaj je imel naložbi v omenjenih podjetjih, ni znano, se je pa Kennedy mlajši zavezal, da bo ob morebitni potrditvi nominacije za ministra za zdravje prodal oba lastniška deleža, saj bi sicer lahko bil v navzkrižju interesov.

Preberite tudi: