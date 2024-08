Naslovnice ameriških medijev je pred desetimi leti zasedlo nenavadno odkritje v Centralnem parku v New Yorku – sprehajalka s psom je naletela na truplo medvedjega mladiča, ki naj bi ga povozil kolesar. Kako se je mrtva žival znašla tam, je končno postalo jasno šele pretekli konec tedna, ko je odgovornost za uprizoritev bizarne nesreče priznal odvetnik Robert F. Kennedy mlajši, neodvisni kandidat za predsednika ZDA in predsednik najvplivnejše proticepilske organizacije na svetu.

V prizadevanjih, da bi prehitel razkritje s strani ameriških medijev, je Robert F. Kennedy mlajši, sicer nečak umorjenega nekdanjega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja, v triminutnem videoposnetku na družbenem omrežju X (nekdanjem Twitterju) sam razkril, da je bil on tisti, ki je leta 2014 v najbolj znanem parku v New Yorku odvrgel približno dvajset kilogramov težko truplo mrtvega medvedjega mladiča:

Looking forward to seeing how you spin this one, @NewYorker… pic.twitter.com/G13taEGzba — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) August 4, 2024

Kennedy, ki se razglaša za ljubitelja živali in je kot odvetnik nekdaj tudi zastopal interese okoljevarstvenikov, je zgodbo o tem, kako je sploh prišel do mrtvega medveda in zakaj je ta končal v newyorškem Centralnem parku, sicer zaupal Roseanne Barr, televizijski igralki, ki je v zadnjih letih odločno zakorakala na območje raznoraznih teorij zarot in si zaradi pogosto neprimernih javnih komentarjev nakopala gnev dela javnosti.

Mrtvega medveda je našel na cesti in ga hotel pojesti

Kot je pojasnil Robert F. Kennedy mlajši, ki je v zadnjih letih sicer znan predvsem po osrednji funkciji v organizaciji Children's Health Defense, ki velja za najvplivnejšo proticepilsko institucijo na svetu, je mrtvega medvedjega mladiča pobral s ceste, povozil naj bi ga voznik pred njegovim vozilom.

Foto: AP / Guliverimage



Robert F. Kennedy mlajši je ob uprizoritvi nesreče z mrtvim medvedom letos razkril še en bizaren podatek: po njegovih lastnih besedah mu je pred leti črv pojedel del možganov, kar mu je med drugim povzročilo hude težave s spominom in zmanjšalo kognitivne sposobnosti.

Medveda je vzel, ker naj bi bilo truplo v dobrem stanju. Nameraval ga je odreti in njegovo meso spraviti v zamrzovalnik. V ameriški zvezni državi New York je to zakonito v primeru, da je medved umrl zaradi posledic trka z avtomobilom ali drugim vozilom.

Pijani prijatelji so ga prepričali, naj uprizori prometno nesrečo

Mrtev medved sicer nikoli ni našel poti na krožnik kandidata za predsednika ZDA, saj je čez dan, bil je na lovu s sokoli, pozabil, da ga ima v prtljažniku avtomobila. Nanj se je spomnil šele na poti v New York, kjer se je s prijatelji dobil na večerji v restavraciji, znani po zrezkih, je dejal. Kasneje bi moral iti na letališče, medveda pa ni hotel pustiti v avtomobilu.

Kennedy mlajši je pojasnil, da so ga prijatelji, ki so uživali alkohol – trdi, da sam ni spil ničesar –, prepričali, naj v Centralnem parku v New Yorku uprizori nesrečo medvedjega mladiča s kolesarjem.

6. oktober 2014: odkritje medvedjega mladiča v Centralnem parku v New Yorku Foto: Guliverimage

Sprehajalka s psom je naslednje jutro v parku v grmovju res našla truplo mlade medvedke, zraven pa kolo. O tem so poročali tako rekoč vsi večji ameriški mediji, novico o nenavadni najdbi je za časnik The New York Times napisala celo Kennedyjeva nečakinja Tatiana Schlossberg.

Preiskovalci dogodka so sicer hitro sklenili, da je bil medvedji mladič povožen z avtomobilom in da ga ni ubil kolesar, toda zadeva epiloga ni dobila vse do leta 2024.

Proticepilski mesija



Proticepilska organizacija Children's Health Defense, ki ji je predsedoval Robert F. Kennedy mlajši, je imela po zadnjih podatkih letni proračun v višini 15 milijonov ameriških dolarjev oziroma skoraj 14 milijonov evrov. Kennedy je kot predsednik organizacije v letih 2021 in 2022 po podatkih medija Politico prejel letno plačo v višini kar pol milijona dolarjev oziroma približno 470 tisoč evrov. Foto: Guliverimage



Robert F. Kennedy mlajši je v krajih vzhodno od ZDA, kjer uprizarja prometne nesreče z medvedi in kjer se bo kot neodvisni kandidat potegoval za ključ do ovalne pisarne, a za izvolitev za ameriškega predsednika najverjetneje nima realnih možnosti, znan predvsem kot proticepilski mesija.



Od leta 2015 do aprila 2023, ko je zaradi predsedniških ambicij funkcijo začasno odložil na stranski tir, je bil predsednik organizacije Children's Health Defense, ki je znana po nasprotovanju več različnim temeljem javnega zdravstva, v prvi vrsti pa cepljenju proti nalezljivim boleznim.



Status globalne proticepilske superzvezde je Kennedy mlajši v veliki meri pridobil med pandemijo bolezni covid-19, ko je ameriški center za boj proti digitalnemu sovraštvu njega in organizacijo, ki ji je predsedoval, prepoznal kot dva izmed največjih svetovnih proticepilskih propagandistov, ki so širili lažne in zavajajoče novice in informacije o cepljenju ter nalezljivih boleznih.



Roberta so zaradi njegovega precej uspešnega sejanja dvomov v napredek znanosti na področju razvoja cepiv med drugim kritizirali tudi drugi člani klana Kennedy. Decembra 2021 se je Kennedy znašel na tnalu, ker se je izkazalo, da o cepljenju sicer ne posluša zanesljivih strokovnjakov oziroma splošnega znanstvenega konsenza, upošteva pa svojo ženo, igralko Cheryl Hines. Ta je namreč zahtevala, da so morali biti vsi gostje, ki so se udeležili zabave na njunem domu, cepljeni proti bolezni covid-19.