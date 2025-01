Kaj je treba storiti, da preživiš telefonski klic z Donaldom Trumpom?

Nekdanji uradniki, ki so bili del osebja britanskih premierjev na Downing streetu 10, so za ameriški medij Politico povedali, da so bili telefonski pogovori med Donaldom Trumpom in britanskimi premierji nenavadni in zelo smešni.

Solzni od smeha

Uradniki in posebni premierjevi svetovalci so se zbrali, da bi prisluhnili pogovoru, ki se je odvijal v delovni sobi njihovega šefa, bodisi iz varovane kletne sobe ali iz bližnje zasebne pisarne premierja.

"Klici so bili izjemni ... briljantni," se je spomnil nekdanji uradnik Downing Streeta, ki je – tako kot pet drugih, s katerimi se je Politico pogovarjal – dobil obljubo anonimnosti v zameno za odkrit pogovor. "Vsi so bili solzni od smeha, ker so bili smešni."

Trump skače na druge teme

"Dnevni red je hitro padel ob stran," je priznal drugi nekdanji uradnik. Tretji je dodal: "Pogovori nikoli niso bili to, kar si želel, da bi bili, na splošno. Če je bil klic glede trgovine ali Izraela ali česa podobnega, se je tema pogovora vedno preusmerila."

Donald Trump in Theresa May sta bila na različnih bregovih glede brexita. Trump je znan po svoji antipatiji do EU. Foto: Guliverimage

Trump je pogovore preusmeril na njegove priljubljene teme, kot so golf, Škotska (tu ima v lasti igrišča za golf), ali vetrne turbine. Rad se pogovarja tudi o sojenjih proti njemu. Nekoč ga je zanimalo zdravje zdaj že pokojne britanske kraljice Elizabete II.

Johnson je znal s Trumpom bolje kot May

V Trumpovem prvem mandatu sta bila na Downing Streetu 10 Theresa May in Boris Johnson. Slabše se je odrezala prva. Nekdanji uradnik je dejal, da jo je Trump v telefonskih klicih popolnoma uničil. "Prav nič ni vedela, kako ravnati z nekom, kot je Trump. Šlo je za vikarjevo hčer, ki smo jo poslali, da bi se spopadla z zelo, zelo trdovratnim, neusmiljenim poslovnežem, ki je bil tam, da bi Američanom zagotovil najboljšo ponudbo ... Obstajal je tudi več kot le pridih mizoginije."

Med pogovorom s takratno premierko May je Trump omalovaževal druge svetovne voditelje, ko jo je zamenjal Johnson, pa je nespoštljivo govoril o njej. Johnson je, čeprav je imel zasebno slabo mnenje o Trumpu, spretneje laskal ameriškemu predsedniku.

Težave s Trumpom zaradi Huaweia

Johnson je s pomočjo aplikacije WhatsApp komuniciral neposredno s člani Trumpove ekipe in pomagal prepričati predsednika, da se je umaknil iz intervjuja s TV voditeljem Piersom Morganom.

Boris Johnson zasebno ni bil navdušen nad Trumpom, a je bil s svojim laskanjem uspešnejši kot Theresa May. Foto: Reuters

Vendar tudi Johnsonovo laskanje ni vedno delovalo. Trumpa mu ni uspelo prepričati o prednostih tega, da bi kitajskemu podjetju Huawei dovolil pomoč pri izgradnji telefonskega omrežja 5G v Združenem kraljestvu. Britanija se je tako sčasoma odvrnila od posla s kitajskim podjetjem.

Iskre med Trumpovo administracijo in Londonom

Telefonski pogovor s Trumpom bo tako velik izziv z britanskim premierjem Keirom Starmerjem, ki se je osebno že srečal s Trumpom. Odnosi med laburistično britansko vlado in Trumpovim krogom niso ravno najboljši. Tesni Trumpov sodelavec Elon Musk zahteva Starmerjev odstop, britanska vlada pa za veleposlanika v Washington pošilja do Trumpa kritičnega Petra Mandelsona.

Odnos med britanskim premierjem in ameriškim predsednikom lahko oteži tudi vprašanje odnosov med Veliko Britanijo in EU. Odnosi med May in Trumpom niso bili ravno najboljši tudi zato, ker May ni bila zagovornica brexita, Trump pa ga je podpiral.

Bo Trump Britanijo pozval, naj se odloči med ZDA ali EU?

Starmer, ki si prizadeva za "ponastavitev" odnosov z EU, bi se lahko spopadel s podobno težavo. "Ne podcenjujte in ne poskušajte zmanjšati Trumpove antipatije do EU," je dejal nekdanji uradnik. "Zelo se osredotoča na trgovinsko neravnovesje in misli, da Bruselj – zlasti Nemčija – ZDA že leta vleče za nos. Bodite pripravljeni na trenutek, ko bo od Velike Britanije zahteval, naj izbere med ZDA ali EU."

Kako se bo v pogovorih s Trumpom odrezal Starmer? Ta je znan po tem, da se drži pravil, kar menda ni ravno koristno v pogovorih s Trumpom. Foto: Reuters

Vsem, ki se bodo pogovarjali s Trumpom, neki nekdanji uradnik predlaga, da preberejo Trumpovo knjigo Umetnost dogovora (The Art of the Deal).

Spoštljiv odnos in pogovor o igriščih za golf

Če pa vse drugo odpove, je treba pri pogovoru s Trumpom upoštevati nekaj osnovnih načel. "Do Trumpa vedno ravnajte spoštljivo. Da, povedal bo nekaj norih ali nepredvidljivih stvari, vendar je skoraj vedno v ozadju argument ali osnova za pogajanja," je dejal neki nekdanji uradnik.

In če to ne deluje, obstaja še enostavnejša možnost. "Spoznajte njegova igrišča za golf, ki jih ima v Veliki Britaniji. Govoril bo o njih, zato naredite nekaj minut domače naloge o tem, kako jim gre. To vas bo pripeljalo daleč," je za Politico še dejal eden od nekdanjih britanskih uradnikov na Downing Streetu 10.