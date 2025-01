Predsednik ZDA Donald Trump je v torek v skladu z napovedmi pomilostil Rossa Ulbrichta, nekdanjega ustanovitelja in lastnika spletne tržnice Silk Road (Svilna cesta) za trgovanje z mamili ter druge nezakonite dobrine in storitve. Ulbricht, znan tudi po vzdevku Zloglasni pirat Roberts, je bil leta 2015 obsojen na dosmrtni zapor zaradi trgovine z mamili, pranja denarja in drugih zločinov.

Ulbricht je od leta 2011 do leta 2013 vodil anonimno digitalno tržnico, znano pod nazivom Silk Road oziroma Svilna cesta. Ob izreku kazni v San Franciscu leta 2015 je bil star 31 let. Trump je lani med kampanjo libertarcem obljubil pomilostitev Ulbrichta, če ga bodo podprli na volitvah.

Ameriški tožilec Preet Bharara je v obtožnici Ulbrichtov internetni črni trg opisal kot zbirališče kriminalcev, ki so upali, da bodo lahko anonimno in zunaj dosega organov pregona kupovali in prodajali prepovedane droge ter drugo nezakonito blago in storitve.

Preberite več o Svilni cesti in procesu zoper njenega ustanovitelja.

Ross Ulbricht z mamo Lyn, ki si je dolga leta prizadevala za omilitev kazni za svojega sina. Obsojen je bil namreč na kar pet zapornih kazni, ki jih je prestajal sočasno, med drugim tudi na dve dosmrtni brez možnosti predčasnega pogojnega izpusta, kar je pomenilo, da bi umrl v zaporu. Foto: freeross.org

Trump meni, da je bil Ulbricht žrtev ameriškega pravosodja

Trump je v torek na družbenem omrežju Truth Social objavil, da se je prvi polni dan svojega mandata pogovarjal z Ulbrichtovo materjo. "V veselje mi je bilo, da sem pravkar podpisal popolno in brezpogojno pomilostitev njenega sina Rossa. Lopovi, ki so si prizadevali, da bi ga obsodili, so bili nekateri od istih norcev, ki so sodelovali pri oboroževanju vlade proti meni," je zapisal Trump.

Da je pomilostitev Rossa Ulbrichta le še vprašanje časa, sta že v ponedeljek med drugim napovedala milijarder Elon Musk, ki spada v najožji krog zaupnikov Donalda Trumpa, in Angela McArdle, predsednica Nacionalnega odbora ameriške libertarne stranke.