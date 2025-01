Legendarna tovarna: Volkswagen skrbijo Trumpove ideje, ki lahko uničijo posel

Takoj po zaprisegi Donalda Trumpa za predsednika ZDA in njegovih napovedih, da bo med drugim uvedel visoke carine za uvoz iz Mehike, so se oglasili pri Volkswagnu. Največji evropski proizvajalec avtomobilov je v skrbeh, da bi te carine močno vplivale na njihovo konkurenčnost na avtomobilskem trgu v ZDA.

Foto: Volkswagen

Volkswagen ima namreč eno svojih največjih tovarn v mehiški Puebli, kjer so lani izdelali skoraj 350 tisoč novih avtomobilov. Med njimi so bili modeli jetta, passat in taos, ki so vsi namenjeni za izvoz v ZDA.

Po mnenju nekaterih analitikov bi sprejetje višjih carin za dve tretjini Volkswagnovih avtomobilov v ZDA pomenilo, da ne bi bili več cenovno konkurenčni.

Volkswagen je lani v Severni Ameriki dobavil 592 tisoč novih avtomobilov, kar je pol toliko kot v Evropi (1,2 milijona) in več kot trikrat manj kot na Kitajskem (2,1 milijona).

V Puebli so vse do leta 2003 izdelovali originalneg volkswagen beetla. Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Volkswagen je svoje podjetje v Mehiki odprl leta 1964, prve avtomobile pa so izdelali tri leta pozneje. Originalnega beetla so proizvajali vse do leta 2003. V bližnjem Silau so pred 12 leti odprli še tovarno motorjev,

Trump je napovedal dodatnih 25 odstotkov uvoznih carin za Mehiko. Odločitev sicer še ni dokončna, po njegovih besedah pa bi lahko v veljavo stopila že s 1. februarjem.

Pri Volkswagnu so sicer poudarili kar 10 milijard dolarjev naložb v ZDA, ki bodo razdeljene med tovarno v Chattanoogi in partnerstvom z ameriškim proizvajalcem električnih vozil Rivianom. Predstavniki Volkswagna naj bi bili v povezi s carinami že v tesnem stiku s Trumpom, je poročal Reuters.

Poleg Volkswagna je zanimiv tudi primer BMW. Njihov izvršni predsednik Oliver Zipse je povedal, da BMW v tovarnah v ZDA izdela več avtomobilov kot jih v ZDA proda in da več avtomobilov iz ZDA izvozi kot vanje uvozi.